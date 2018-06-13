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影／陸生共諜案偵結 王炳忠等人違反國安法遭起訴

2018-06-13 14:18聯合報 記者陳慧文╱即時報導

檢調偵辦陸生周泓旭共諜案，今全案偵結，檢方認定新黨青年軍王炳忠侯漢廷、林明正及王炳忠父親王進步等4人被周泓旭吸收，接受大陸軍事情治等機關之指揮及資助，組成「星火秘密小組」，擬定計畫並分工執行，北檢依違反國家安全法起訴王炳忠等人。

陸生周泓旭共諜案全案偵結，王炳忠等四人遭起訴。攝影／記者謝育炘
陸生周泓旭共諜案全案偵結，王炳忠等四人遭起訴。攝影／記者謝育炘
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王炳忠周泓旭侯漢廷共諜

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