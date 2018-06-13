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蔡英文出席中常會

2018-06-13 14:16聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

民進黨下午舉行中常會蔡英文總統出席中常會時，面對媒體喊話，蔡英文總統快步進入會議室，沒有回應。

民進黨下午舉行中常會，蔡英文總統出席中常會。記者陳柏亨／攝影
民進黨下午舉行中常會，蔡英文總統出席中常會。記者陳柏亨／攝影
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中常會蔡英文民進黨

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