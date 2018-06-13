相關新聞
總統：中國外交打壓 台灣人民感受美國挺你2018-06-13 12:40
蔡英文：中國壓迫航空公司改台灣名 感謝美方仗義執言2018-06-13 12:29
影／選舉期間遭檢傳喚 韓國瑜：讓選民有「不當聯想」2018-06-13 12:24
黨中央被指介入總召選舉 藍委批：這黨還有救嗎？2018-06-13 12:04
黨中央介入黨團總召選舉？ 國民黨：沒有下指導棋2018-06-13 11:37
文大宿舍被比惡房東？侯友宜連說5次謝謝大家2018-06-13 11:32
蔡英文姊夫積欠卡債250萬 曾銘宗：蔡家很有錢別擺爛2018-06-13 11:30
周刊爆：蔡英文姐夫許丕龍欠三大銀行250萬卡費不還2018-06-13 10:25
選舉時檢方傳喚 韓國瑜嗆：讓選民有不當聯想2018-06-13 10:15
駐外單位投書華爾街日報：台灣不是中國一部分2018-06-13 10:11
轉貼小英讚台新聞 羅智強：我會不會被拘留3天？2018-06-13 09:17
徐永明批九二共識 孫大千嗆：難道要選台獨嗎？2018-06-13 08:34
川金會後蔡習會？扁：不如規劃國、民兩黨領袖高峰會2018-06-13 08:17
監察院彈劾新制 社會矚目案件「必要時記名」2018-06-12 23:39
謝長廷批內湖垃圾山官員候選人口水戰：可恥2018-06-12 23:17
新航酷航網站矮化台灣 外交部抗議要求更正2018-06-12 21:30
社會矚目彈劾案可採記名表決 學者看法不一2018-06-12 20:20
沈榮津用核廢料打臉馬英九 核四前廠長：這個有解2018-06-12 18:48
改革監察權 時力黨團：續推監察法修正草案2018-06-12 18:46
又有航空不敵施壓！ 新航、酷航航點改列中國台灣2018-06-12 16:07
年金改革7月上路 老師退休金月砍2萬2他怨遭背叛2018-06-12 15:25
侯友宜淚談喪子之痛 「沒有比這個還痛的事情」2018-06-12 14:59
影／朝野協商軍改攻防 藍綠黨團火藥味十足2018-06-12 14:21
退休公教退休金7月起遞減 高市藍營協助提訴願復審2018-06-12 12:10
賴揆蕉皮料理法 林郁方：家種一輩子香蕉沒聽過2018-06-12 12:07
法官蔡英文任命？羅智強：保證清一色「師孟級」法官2018-06-12 11:31
梅健華：不會用AIT維安來彰顯政治立場2018-06-12 10:36
賴神說水煮香蕉養生？丁守中幕僚試了：可吃但不推2018-06-12 10:34
建議重啟服貿 徐永明質疑馬英九是「北京傳聲筒」2018-06-12 09:21
熱門文章
為什麼失去日本市場？幾張照片看出台灣香蕉的競爭力！2018-06-12 16:02
年金改革7月上路 老師退休金月砍2萬2他怨遭背叛2018-06-12 15:25
侯友宜淚談喪子之痛 「沒有比這個還痛的事情」2018-06-12 14:59
年金改革處分書出爐 有退休師首年月退遭砍近4萬2018-06-13 11:08
沈榮津用核廢料打臉馬英九 核四前廠長：這個有解2018-06-12 18:48
推薦煮蕉配醬油蒜挨酸吃蕉皮 賴清德回應了...2018-06-12 22:20
馬英九探視鳳梨伯 嘆：沒想到國民黨失政權影響那麼大2018-06-13 12:04
【即時短評】做掉你 就是國民黨的團結2018-06-12 16:23
年改開鍘！ 80歲月退6萬變3萬多 憂生活2018-06-13 12:34
周刊爆：蔡英文姐夫許丕龍欠三大銀行250萬卡費不還2018-06-13 10:25
林為洲被「做掉」 孫大千批黨中央當全民調出線者是傻瓜2018-06-12 19:15
那些年AIT擠滿人 有人忙抗議有人等美簽2018-06-12 16:24
等不到三立道歉 陳佩琪法院遞狀求償500萬元2018-06-12 15:31
怒告三立！ 陳佩琪發聲明：政論節目已淪罵人頻道2018-06-12 18:25
香蕉價崩 黃子哲批蔡英文7年前就開了芭樂票2018-06-12 15:35
網傳國民黨六都候選人競選廣告？ 網友一看全驚呆2018-06-13 11:57
新版身分證設計獎得主是HTC設計師 王雪紅發信恭喜2018-06-12 21:03
「爸爸下車了！」幼子聲聲喊 飛官吳彥霆迎靈至花蓮2018-06-12 16:48
晶片+自然人憑證 新版身分證設計出爐2018-06-13 00:58
徐永明批九二共識 孫大千嗆：難道要選台獨嗎？2018-06-13 08:34
滅音大砲X16 陸軍特戰空中狙擊組戰力曝光2018-06-12 18:23
退休公教退休金7月起遞減 李來希：端午想跳汩羅江2018-06-13 08:00
身分證徵圖吵翻天 其實換發爭議不止這一樁2018-06-13 08:00
新身份證設計首獎得主是HTC員工 王雪紅發信狂賀2018-06-13 05:50
影／林聰賢指示餘糧930元收購 農會：賠錢誰出？2018-06-12 14:47
【即時短評】小英罵得沒錯！農委會的專業離農民好遠2018-06-12 20:41
謝長廷批內湖垃圾山官員候選人口水戰：可恥2018-06-12 23:17
北農案遭傳喚 北農總經理吳音寧：絕無不法2018-06-13 10:43
賴清德推水煮香蕉沾醬油 吃法原來出自這裡2018-06-12 15:29
莫健：持續遵循一中 為台海穩定做出貢獻2018-06-12 23:43
又有航空不敵施壓！ 新航、酷航航點改列中國台灣2018-06-12 16:07
蔡英文姊夫積欠卡債250萬 曾銘宗：蔡家很有錢別擺爛2018-06-13 11:30
銷毀600公噸青蕉 蕉價回來了2018-06-12 23:46
國民黨將提名楊文科 林為洲：深感遺憾2018-06-12 15:27
新身分證評選惹議 內政部：盼大家尊重專業2018-06-12 18:33
川金會後蔡習會？扁：不如規劃國、民兩黨領袖高峰會2018-06-13 08:17
身分證再設計評選 內政部：絕非黑箱作業2018-06-12 18:36
民間UAV戰場偵蒐成效佳 軍方擬簽開口契約2018-06-12 16:51
國民黨今提名楊文科 林為洲：連要退讓都覺得可恥2018-06-13 11:07
轉貼小英讚台新聞 羅智強：我會不會被拘留3天？2018-06-13 09:17
留言