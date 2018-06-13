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年改案 1萬退休公教警消聲請釋憲

2018-06-13 14:05中央社 台北13日電

退休公教警消團體不滿年改結果，認為有違憲之虞，今天到司法院遞交憲法訴願解釋聲請書，本案共有1萬多名聲請人；反年改團體「八百壯士」、多名國民黨立委也到場聲援。

根據現場人員提供的「憲法訴願解釋聲請書」主旨指出，總統蔡英文於民國106年8月9日公布的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例相關條文，規定溯及已退休公教警消人員，不再適用公教人員退休當時有效的公務人員退休法及學校教職員退休條例，自屬違憲。

此外依據「解釋憲法暨暫時處分聲請書」主旨提到，有鑑於此種溯及既往規定，全盤打翻上述已退休人員的人生規劃，影響人民基本權，如果在本案解釋公布前，任令前述新法律適用，將造成已退休人員不可回復或難以回復的損害，因此聲請暫時停止前述法律處分，暫依舊法律或條例執行，保護已退休人員在憲法上的權益。

此釋憲案聲請人包括退休公務員黃臺生、退休教師邱建勇、退休警察陳合良等1萬20人。

八百壯士也發出新聞稿指出，深信基於國家永續發展，大法官一定能透過公平公正的合議釋憲，不要為政治服務，還給軍公教及全民一個長治久安、看得見的未來；鄭重告知執政黨不宜囿於政治的需求，葬送了國家安全最重要的屏障；政府角色不能僅考量顏色，而毀滅了國家基石的穩定。

反年改團體八百壯士及軍公教團體，上午動員集結在司法院大門口，大喊「違憲亂政！」，...
反年改團體八百壯士及軍公教團體，上午動員集結在司法院大門口，大喊「違憲亂政！」，提出聲請釋憲。記者林俊良／攝影
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釋憲年改

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