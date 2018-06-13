親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
AIT新館啟用
農作物產銷失衡
北農風波續發酵
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

說好的轉型正義？原住民族教育法修法暴露哪些心態？

蔡英文：中國壓迫航空公司改台灣名 感謝美方仗義執言

2018-06-13 12:29聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統今天接見美國在台協會（AIT）主席莫健時表示，中國這陣子對台灣在外交上的打擊及頻繁的軍事動作，都顯示他們單方面在改變和平穩定的現狀；面對這樣的挑戰，要感謝包括美國在內的理念相近國家，在國際場合上對台灣的支持，尤其當中國壓迫航空公司更改台灣名稱時，美方能夠仗義執言，讓台灣人民感受到美國的支持。

莫健表示，從美國持續遵守「台灣關係法」，看得出美國對台灣堅定的承諾，美方也不斷努力確保台灣能在國際場合上發言。展望未來，美方意識到台灣面臨的狀況非常特殊，面臨愈來愈多的壓力，美國也再次承諾，會一起和台灣面對這樣的挑戰，幫助台灣維護和平穩定。

莫健昨參與AIT新館落成典禮，蔡總統今表示，新館的啟用象徵著台美之間歷久彌新的友誼，也是雙邊關係穩定成長且持續深化的重要里程碑。

蔡總統說，上個月莫健以「美台恆久的夥伴關係」為主題在史丹佛大學演講，提到台灣的民主經驗，不只成為整個印太區域，甚至在全世界都樹立了一個成功的榜樣，她也相信台灣與美國共享的民主價值，就是台美堅定友誼的重要基礎。

蔡總統說，在台灣關係法及「六項保證」的基礎上，美方除了去年宣布的軍售，今年4月也核准了美國國防商參與台灣潛艦國造的行銷許可，除表達感謝，她也要再次強調，台灣在國防安全議題上，會持續與美國合作，共同維護區域的和平穩定。

蔡總統說，在美國總統川普簽署「台灣旅行法」之後，已有多位美國資深官員來台，這個月台灣也將再次派遣大規模的企業領袖代表團，參加「選擇美國投資高峰會」，雙方的合作與交流會持續深化，一定會為彼此的人民創造更多利益。台美之間會以更堅實的互信合作，一起面對區域的各種挑戰。

蔡英文總統。圖／聯合報系資料照
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照
分享

莫健台灣關係法台灣旅行法

相關新聞

總統：中國外交打壓 台灣人民感受美國挺你

2018-06-13 12:40

年改開鍘！ 80歲月退6萬變3萬多 憂生活

2018-06-13 12:34

影／選舉期間遭檢傳喚 韓國瑜：讓選民有「不當聯想」

2018-06-13 12:24

黨中央被指介入總召選舉 藍委批：這黨還有救嗎？

2018-06-13 12:04

黨中央介入黨團總召選舉？ 國民黨：沒有下指導棋

2018-06-13 11:37

下周軍人草案若強過 吳斯懷：將再連署立委釋憲

2018-06-13 11:36

文大宿舍被比惡房東？侯友宜連說5次謝謝大家

2018-06-13 11:32

蔡英文姊夫積欠卡債250萬 曾銘宗：蔡家很有錢別擺爛

2018-06-13 11:30

影／守護軍公教警消聯盟司法院遞送公教人員釋憲聲請書

2018-06-13 11:29

軍、年改聲請釋憲 書記處：須看是否合乎程序

2018-06-13 10:50

周刊爆：蔡英文姐夫許丕龍欠三大銀行250萬卡費不還

2018-06-13 10:25

違憲亂政！八百壯士、國民黨團 提公教版釋憲聲請

2018-06-13 10:23

選舉時檢方傳喚 韓國瑜嗆：讓選民有不當聯想

2018-06-13 10:15

駐外單位投書華爾街日報：台灣不是中國一部分

2018-06-13 10:11

退休公教紛提訴願複審年金 教團循司法再申請釋憲

2018-06-13 09:59

轉貼小英讚台新聞 羅智強：我會不會被拘留3天？

2018-06-13 09:17

徐永明批九二共識 孫大千嗆：難道要選台獨嗎？

2018-06-13 08:34

川金會後蔡習會？扁：不如規劃國、民兩黨領袖高峰會

2018-06-13 08:17

退休公教退休金7月起遞減 李來希：端午想跳汩羅江

2018-06-13 08:00

軍人年改案 朝野今第二次協商

2018-06-13 05:55

行政處分書載10年後退休金大減 退休公教：差點昏倒

2018-06-12 23:58

監察院彈劾新制 社會矚目案件「必要時記名」

2018-06-12 23:39

謝長廷批內湖垃圾山官員候選人口水戰：可恥

2018-06-12 23:17

新航酷航網站矮化台灣 外交部抗議要求更正

2018-06-12 21:30

社會矚目彈劾案可採記名表決 學者看法不一

2018-06-12 20:20

沈榮津用核廢料打臉馬英九 核四前廠長：這個有解

2018-06-12 18:48

改革監察權 時力黨團：續推監察法修正草案

2018-06-12 18:46

又有航空不敵施壓！ 新航、酷航航點改列中國台灣

2018-06-12 16:07

年金改革7月上路 老師退休金月砍2萬2他怨遭背叛

2018-06-12 15:25

侯友宜淚談喪子之痛 「沒有比這個還痛的事情」

2018-06-12 14:59

影／朝野協商軍改攻防 藍綠黨團火藥味十足

2018-06-12 14:21

退休公教退休金7月起遞減 高市藍營協助提訴願復審

2018-06-12 12:10

賴揆蕉皮料理法 林郁方：家種一輩子香蕉沒聽過

2018-06-12 12:07

法官蔡英文任命？羅智強：保證清一色「師孟級」法官

2018-06-12 11:31

梅健華：不會用AIT維安來彰顯政治立場

2018-06-12 10:36

賴神說水煮香蕉養生？丁守中幕僚試了：可吃但不推

2018-06-12 10:34

建議重啟服貿 徐永明質疑馬英九是「北京傳聲筒」

2018-06-12 09:21

孫大千：政府把不好聽的新聞當假新聞 誤判情勢

2018-06-12 08:04

溫良「老英」卸任最忙啥？榮登「幫小英漏氣王」

2018-06-12 08:00
看更多

熱門文章

為什麼失去日本市場？幾張照片看出台灣香蕉的競爭力！

2018-06-12 16:02

行政處分書載10年後退休金大減 退休公教：差點昏倒

2018-06-12 23:58

年金改革7月上路 老師退休金月砍2萬2他怨遭背叛

2018-06-12 15:25

侯友宜淚談喪子之痛 「沒有比這個還痛的事情」

2018-06-12 14:59

沈榮津用核廢料打臉馬英九 核四前廠長：這個有解

2018-06-12 18:48

勝出的身分證設計僅46票遭狠酸 聶永真聲援：不要霸凌

2018-06-12 13:12

推薦煮蕉配醬油蒜挨酸吃蕉皮 賴清德回應了...

2018-06-12 22:20

【即時短評】做掉你 就是國民黨的團結

2018-06-12 16:23

那些年AIT擠滿人 有人忙抗議有人等美簽

2018-06-12 16:24

林為洲被「做掉」 孫大千批黨中央當全民調出線者是傻瓜

2018-06-12 19:15

等不到三立道歉 陳佩琪法院遞狀求償500萬元

2018-06-12 15:31

周刊爆：蔡英文姐夫許丕龍欠三大銀行250萬卡費不還

2018-06-13 10:25

怒告三立！ 陳佩琪發聲明：政論節目已淪罵人頻道

2018-06-12 18:25

香蕉價崩 黃子哲批蔡英文7年前就開了芭樂票

2018-06-12 15:35

新版身分證設計獎得主是HTC設計師 王雪紅發信恭喜

2018-06-12 21:03

「爸爸下車了！」幼子聲聲喊 飛官吳彥霆迎靈至花蓮

2018-06-12 16:48

晶片+自然人憑證 新版身分證設計出爐

2018-06-13 00:58

滅音大砲X16 陸軍特戰空中狙擊組戰力曝光

2018-06-12 18:23

馬英九探視鳳梨伯 嘆：沒想到國民黨失政權影響那麼大

2018-06-13 12:04

徐永明批九二共識 孫大千嗆：難道要選台獨嗎？

2018-06-13 08:34

吳音寧爭議 詩人渡也：總統不宜管民間公司事

2018-06-12 13:44

退休公教退休金7月起遞減 李來希：端午想跳汩羅江

2018-06-13 08:00

身分證徵圖吵翻天 其實換發爭議不止這一樁

2018-06-13 08:00

影／林聰賢指示餘糧930元收購 農會：賠錢誰出？

2018-06-12 14:47

新身份證設計首獎得主是HTC員工 王雪紅發信狂賀

2018-06-13 05:50

【即時短評】小英罵得沒錯！農委會的專業離農民好遠

2018-06-12 20:41

網傳國民黨六都候選人競選廣告？ 網友一看全驚呆

2018-06-13 11:57

謝長廷批內湖垃圾山官員候選人口水戰：可恥

2018-06-12 23:17

賴清德推水煮香蕉沾醬油 吃法原來出自這裡

2018-06-12 15:29

北農案遭傳喚 北農總經理吳音寧：絕無不法

2018-06-13 10:43

莫健：持續遵循一中 為台海穩定做出貢獻

2018-06-12 23:43

又有航空不敵施壓！ 新航、酷航航點改列中國台灣

2018-06-12 16:07

4億捐款喬竹縣長提名二階讓徐欣瑩？國民黨：誰講告誰

2018-06-12 14:11

銷毀600公噸青蕉 蕉價回來了

2018-06-12 23:46

國民黨將提名楊文科 林為洲：深感遺憾

2018-06-12 15:27

新身分證評選惹議 內政部：盼大家尊重專業

2018-06-12 18:33

身分證再設計評選 內政部：絕非黑箱作業

2018-06-12 18:36

川金會後蔡習會？扁：不如規劃國、民兩黨領袖高峰會

2018-06-13 08:17

飛官吳彥霆遺體火化 家屬帶骨灰回花蓮

2018-06-12 13:12

蔡英文姊夫積欠卡債250萬 曾銘宗：蔡家很有錢別擺爛

2018-06-13 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top