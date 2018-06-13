蔡英文：中國壓迫航空公司改台灣名 感謝美方仗義執言

2018-06-13 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今天接見美國在台協會（AIT）主席莫健時表示，中國這陣子對台灣在外交上的打擊及頻繁的軍事動作，都顯示他們單方面在改變和平穩定的現狀；面對這樣的挑戰，要感謝包括美國在內的理念相近國家，在國際場合上對台灣的支持，尤其當中國壓迫航空公司更改台灣名稱時，美方能夠仗義執言，讓台灣人民感受到美國的支持。

莫健表示，從美國持續遵守「台灣關係法」，看得出美國對台灣堅定的承諾，美方也不斷努力確保台灣能在國際場合上發言。展望未來，美方意識到台灣面臨的狀況非常特殊，面臨愈來愈多的壓力，美國也再次承諾，會一起和台灣面對這樣的挑戰，幫助台灣維護和平穩定。

莫健昨參與AIT新館落成典禮，蔡總統今表示，新館的啟用象徵著台美之間歷久彌新的友誼，也是雙邊關係穩定成長且持續深化的重要里程碑。

蔡總統說，上個月莫健以「美台恆久的夥伴關係」為主題在史丹佛大學演講，提到台灣的民主經驗，不只成為整個印太區域，甚至在全世界都樹立了一個成功的榜樣，她也相信台灣與美國共享的民主價值，就是台美堅定友誼的重要基礎。

蔡總統說，在台灣關係法及「六項保證」的基礎上，美方除了去年宣布的軍售，今年4月也核准了美國國防商參與台灣潛艦國造的行銷許可，除表達感謝，她也要再次強調，台灣在國防安全議題上，會持續與美國合作，共同維護區域的和平穩定。