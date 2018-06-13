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北農案遭傳喚 北農總經理吳音寧：絕無不法

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北檢傳北農總經理 吳音寧：依法行事 絕無不法

2018-06-13 10:56聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

北農產運銷公司總經理吳音寧頻遭外界砲轟，被控涉及贈菜及贈酒案，北檢以被告兼證人身分傳喚總經理吳音寧及主秘路全利出庭，就外界質疑提出說明。吳音寧出庭前表示，自己是北農董事會聘任的總經理，依法行事，絕無不法，配合檢調進行調查。

北檢以被告兼證人身分傳喚總經理吳音寧出庭。記者黃義書/攝影
北檢以被告兼證人身分傳喚總經理吳音寧出庭。記者黃義書/攝影
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北檢以被告兼證人身分傳喚總經理吳音寧出庭。記者黃義書/攝影
北檢以被告兼證人身分傳喚總經理吳音寧出庭。記者黃義書/攝影
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北檢傳北農主秘路全利出庭。記者黃義書/攝影
北檢傳北農主秘路全利出庭。記者黃義書/攝影
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北檢以被告兼證人身分傳喚總經理吳音寧出庭。記者黃義書/攝影
北檢以被告兼證人身分傳喚總經理吳音寧出庭。記者黃義書/攝影
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北檢以被告兼證人身分傳喚總經理吳音寧出庭。記者黃義書/攝影
北檢以被告兼證人身分傳喚總經理吳音寧出庭。記者黃義書/攝影
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北檢以被告兼證人身分傳喚總經理吳音寧出庭。記者黃義書/攝影
北檢以被告兼證人身分傳喚總經理吳音寧出庭。記者黃義書/攝影
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吳音寧北農

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