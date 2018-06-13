軍、年改聲請釋憲 書記處：須看是否合乎程序

2018-06-13 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



八百壯士上午至司法院抗議，反對政府透過政治手腕，運用民粹、政客、綠嘴不停地灌輸國人「這些人是米蟲、是既得利益者、是導致世代無法改善的原罪者」概念，並聲請大法官釋憲。依程序，大法官書記處收狀後，將在下周第一個工作天分案，再經大法官3人小組依法審查受理與否。

依司法院大法官審理案件法施行細則規定，大法官分受聲請解釋案後，應即蒐集參考資料，研擬審查報告初稿，並和同小組的大法官共同審查，通過後作成審查報告，再提請大法官全體審查會議審查或逕提大法官會議議決。若審查小組認應不受理，但可能發生爭議、或是小組大法官有不同意見，仍由大法官全體審查會審查。

如果大法官決議受理，將作違憲性審查；若不受理，將作不受理決議。