親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
AIT新館啟用
農作物產銷失衡
北農風波續發酵
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

北農案遭傳喚 北農總經理吳音寧：絕無不法

周刊爆：蔡英文姐夫 欠三大銀行250萬卡費不還

軍、年改聲請釋憲 書記處：須看是否合乎程序

2018-06-13 10:50聯合報 記者王宏舜╱即時報導

八百壯士上午至司法院抗議，反對政府透過政治手腕，運用民粹、政客、綠嘴不停地灌輸國人「這些人是米蟲、是既得利益者、是導致世代無法改善的原罪者」概念，並聲請大法官釋憲。依程序，大法官書記處收狀後，將在下周第一個工作天分案，再經大法官3人小組依法審查受理與否。

依司法院大法官審理案件法施行細則規定，大法官分受聲請解釋案後，應即蒐集參考資料，研擬審查報告初稿，並和同小組的大法官共同審查，通過後作成審查報告，再提請大法官全體審查會議審查或逕提大法官會議議決。若審查小組認應不受理，但可能發生爭議、或是小組大法官有不同意見，仍由大法官全體審查會審查。

如果大法官決議受理，將作違憲性審查；若不受理，將作不受理決議。

今天的聲請釋憲有軍改與年改兩標的，但聲請釋憲須看是否有「違憲的條文」，若連條文都沒有，大法官無從釋憲。人民若要聲請釋憲，必須窮盡「審級救濟」程序，如打完行政訴訟，否則也不合規定。另外一個方法則是透過立法委員聲請，大審法規定若立委認為「就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者」，立委總額1/3以上可聲請釋憲，依現有的112名立委計算，釋憲門檻為38人。

八百壯士、公教團體聲請釋憲。記者王宏舜／攝影
八百壯士、公教團體聲請釋憲。記者王宏舜／攝影
分享

大法官釋憲司法院

相關新聞

川金會後蔡習會？扁：不如規劃國、民兩黨領袖高峰會

2018-06-13 08:17

違憲亂政！八百壯士、國民黨團 提公教版釋憲聲請

2018-06-13 10:23

周刊爆：蔡英文姐夫許丕龍欠三大銀行250萬卡費不還

2018-06-13 10:25

花1225萬預算送三節禮 綠控傅崐萁夫婦賄選

2018-06-13 11:14

選舉時檢方傳喚 韓國瑜嗆：讓選民有不當聯想

2018-06-13 10:15

駐外單位投書華爾街日報：台灣不是中國一部分

2018-06-13 10:11

退休公教紛提訴願複審年金 教團循司法再申請釋憲

2018-06-13 09:59

轉貼小英讚台新聞 羅智強：我會不會被拘留3天？

2018-06-13 09:17

徐永明批九二共識 孫大千嗆：難道要選台獨嗎？

2018-06-13 08:34

退休公教退休金7月起遞減 李來希：端午想跳汩羅江

2018-06-13 08:00

軍人年改案 朝野今第二次協商

2018-06-13 05:55

行政處分書載10年後退休金大減 退休公教：差點昏倒

2018-06-12 23:58

監察院彈劾新制 社會矚目案件「必要時記名」

2018-06-12 23:39

謝長廷批內湖垃圾山官員候選人口水戰：可恥

2018-06-12 23:17

新航酷航網站矮化台灣 外交部抗議要求更正

2018-06-12 21:30

社會矚目彈劾案可採記名表決 學者看法不一

2018-06-12 20:20

沈榮津用核廢料打臉馬英九 核四前廠長：這個有解

2018-06-12 18:48

改革監察權 時力黨團：續推監察法修正草案

2018-06-12 18:46

又有航空不敵施壓！ 新航、酷航航點改列中國台灣

2018-06-12 16:07

年金改革7月上路 老師退休金月砍2萬2他怨遭背叛

2018-06-12 15:25

侯友宜淚談喪子之痛 「沒有比這個還痛的事情」

2018-06-12 14:59

影／朝野協商軍改攻防 藍綠黨團火藥味十足

2018-06-12 14:21

退休公教退休金7月起遞減 高市藍營協助提訴願復審

2018-06-12 12:10

賴揆蕉皮料理法 林郁方：家種一輩子香蕉沒聽過

2018-06-12 12:07

法官蔡英文任命？羅智強：保證清一色「師孟級」法官

2018-06-12 11:31

梅健華：不會用AIT維安來彰顯政治立場

2018-06-12 10:36

賴神說水煮香蕉養生？丁守中幕僚試了：可吃但不推

2018-06-12 10:34

建議重啟服貿 徐永明質疑馬英九是「北京傳聲筒」

2018-06-12 09:21

孫大千：政府把不好聽的新聞當假新聞 誤判情勢

2018-06-12 08:04

溫良「老英」卸任最忙啥？榮登「幫小英漏氣王」

2018-06-12 08:00

財團法人畫錯重點在轉型正義 陳冲籲回歸治理目的

2018-06-12 06:01
看更多

熱門文章

為什麼失去日本市場？幾張照片看出台灣香蕉的競爭力！

2018-06-12 16:02

行政處分書載10年後退休金大減 退休公教：差點昏倒

2018-06-12 23:58

年金改革7月上路 老師退休金月砍2萬2他怨遭背叛

2018-06-12 15:25

侯友宜淚談喪子之痛 「沒有比這個還痛的事情」

2018-06-12 14:59

沈榮津用核廢料打臉馬英九 核四前廠長：這個有解

2018-06-12 18:48

勝出的身分證設計僅46票遭狠酸 聶永真聲援：不要霸凌

2018-06-12 13:12

【即時短評】做掉你 就是國民黨的團結

2018-06-12 16:23

推薦煮蕉配醬油蒜挨酸吃蕉皮 賴清德回應了...

2018-06-12 22:20

那些年AIT擠滿人 有人忙抗議有人等美簽

2018-06-12 16:24

林為洲被「做掉」 孫大千批黨中央當全民調出線者是傻瓜

2018-06-12 19:15

等不到三立道歉 陳佩琪法院遞狀求償500萬元

2018-06-12 15:31

怒告三立！ 陳佩琪發聲明：政論節目已淪罵人頻道

2018-06-12 18:25

香蕉價崩 黃子哲批蔡英文7年前就開了芭樂票

2018-06-12 15:35

「爸爸下車了！」幼子聲聲喊 飛官吳彥霆迎靈至花蓮

2018-06-12 16:48

新版身分證設計獎得主是HTC設計師 王雪紅發信恭喜

2018-06-12 21:03

晶片+自然人憑證 新版身分證設計出爐

2018-06-13 00:58

傘兵墜地 參謀總長下令停產T-10人員傘改採外購

2018-06-12 11:25

AIT新館落成 蔡英文：台美續譜令人振奮的新章節

2018-06-12 11:46

滅音大砲X16 陸軍特戰空中狙擊組戰力曝光

2018-06-12 18:23

46>97498？新身分證誰說的算？ 網友打臉內政部

2018-06-12 11:30

吳音寧爭議 詩人渡也：總統不宜管民間公司事

2018-06-12 13:44

身分證徵圖吵翻天 其實換發爭議不止這一樁

2018-06-13 08:00

退休公教退休金7月起遞減 李來希：端午想跳汩羅江

2018-06-13 08:00

周刊爆：蔡英文姐夫許丕龍欠三大銀行250萬卡費不還

2018-06-13 10:25

林濁水：副總統如盲腸 廢了吧

2018-06-12 12:32

影／林聰賢指示餘糧930元收購 農會：賠錢誰出？

2018-06-12 14:47

新身份證設計首獎得主是HTC員工 王雪紅發信狂賀

2018-06-13 05:50

【即時短評】小英罵得沒錯！農委會的專業離農民好遠

2018-06-12 20:41

賴揆蕉皮料理法 林郁方：家種一輩子香蕉沒聽過

2018-06-12 12:07

退休公教退休金7月起遞減 高市藍營協助提訴願復審

2018-06-12 12:10

徐永明批九二共識 孫大千嗆：難道要選台獨嗎？

2018-06-13 08:34

謝長廷批內湖垃圾山官員候選人口水戰：可恥

2018-06-12 23:17

AIT新館落成 蔡與馬同台無交集 與助務卿互動佳

2018-06-12 12:06

賴清德推水煮香蕉沾醬油 吃法原來出自這裡

2018-06-12 15:29

莫健：持續遵循一中 為台海穩定做出貢獻

2018-06-12 23:43

又有航空不敵施壓！ 新航、酷航航點改列中國台灣

2018-06-12 16:07

法官蔡英文任命？羅智強：保證清一色「師孟級」法官

2018-06-12 11:31

4億捐款喬竹縣長提名二階讓徐欣瑩？國民黨：誰講告誰

2018-06-12 14:11

國民黨將提名楊文科 林為洲：深感遺憾

2018-06-12 15:27

銷毀600公噸青蕉 蕉價回來了

2018-06-12 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top