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影／朝野協商軍改攻防 藍綠黨團火藥味十足

2018-06-12 14:21聯合報 記者謝育炘╱即時報導

立法院持續舉行臨時會，持續對軍人年改議題進行協商，藍綠兩黨互不相讓，國民黨立委曾銘宗甚至撂下狠話，說如果民進黨只想把協商當過場，那國民黨一定文攻武攻齊發。而對於年改案進入協商階段，時代力量則痛批，藍綠是私下交易，對此民進黨立委就強調，如果時代力量真的重視軍人年改，就應該要來全程參與朝野協商，不需要現在就做政治的操作，將協商這樣的妖魔化和汙名化。

立法院長蘇嘉全談到軍人年改議題，顯得信心滿滿。攝影／記者謝育炘
立法院長蘇嘉全談到軍人年改議題，顯得信心滿滿。攝影／記者謝育炘
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時代力量年改民進黨軍人年改方案

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