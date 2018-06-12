何思慎：川金會今天不會是結果 但是過程的開始

2018-06-12 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



川金會隆重登場，輔大日本研究中心教授何思慎今在「udn tv 全球瞭望」直播節目中表示，這次的會談不會馬上破局，應該能夠開啟北韓去核化的初階，但今天不會是一個結果，這只是一個過程的開始。

何思慎認為，川普讓會議走到下午「不會一事無成」，川普和金正恩雙方都表現堅決的意志，兩國未來將進入到一個實務性進程的推動。如果從男女交往來看，媒人婆把兩個人介紹認識，未來兩人感情可不可以好好發展，過程裡面還要看兩人有沒有緣分。

川金會經歷取消波折，何思慎表示，川普當初用一封信拋出他要取消峰會的消息，這封信是代表要跟北韓之間討價還價，且信上採英文商用書信的寫法，最後還提醒「如果你回心轉意可以打電話或e-mail給我」，所以他不認為那封信的出現就代表不要談了，川普只是要掌握談判的節奏，讓談判結果可以導入對自己有利的地方。何思慎說，金正恩跟川普是「郎有情，妹有意」，一個銅板是拍不響的。

何思慎說，「金正恩絕對是想跟美國會談的」，美國的經濟制裁確實對北韓產生沉重的壓力，金正恩在治國方向還是想滿足北韓人民經濟上的需求，北韓的地下經濟也有活潑化的趨勢，金正恩也是睜一隻眼閉一隻眼的默許。他要走經濟這條路，一定要打通通往美國的道路。

而川普方面，何思慎認為，川普在國內政治的聲望打破過去歷任總統的紀錄，支持他的大多是共和黨中中低階層的白人，絕大多數美國人不認同他在內政和外交上的表現，對川普來說，他一定想要在北韓的問題上，展現他有方法達成跟過去柯林頓或是小布希不一樣的結果，川普認為以前的方法是沒有效的。

南韓總統文在寅這次未參與川金會，何思慎表示，他雖然沒到新加坡，但作為一個能讓兩方能夠信任的中間人，雖然不能夠保證會談的結果，但已經是100分了。

此外，兩韓戰爭是否能在這次會議中走向可能結束的結果，何思慎說，今天最好的就是在金正恩在會面之後宣布把南北韓停戰協定變成「和平協定」，除非今天川普能夠搞定金正恩，未來才有可能在去核化的過程當中去啟動這樣的和平協定。

對於中國大陸在川金會的角色，何思慎強調，「中國大陸未來不會缺席」，雖然這次沒有跟到，但金正恩借用中國的民航客機，表示他是北韓最堅強最信任的一個後盾，中國大陸也藉由這樣的方式去做一個表態，他提供這樣的服務絕對不是只有做公益，而是讓金正恩在會談裡比較有籌碼跟勇氣去跟川普討價還價，未來在去核化的條件上也不是讓美國可以予取予求的。

而對於日本在川金會上被邊緣化，何思慎認為，「在北韓的問題上，日本就是被放在蚊帳的外面」。日本對北韓態度目前是最強硬的，雙方長期以來也因為綁架人質事件和飛彈飛越日本上空等問題而互不信任，所以日朝關係不可能走在美朝關係的前面，但金正恩只要搞定美國，日本勢必要跟上，所以日本也很怕被川普給賣了。

何思慎還說，日本首相安倍目前面臨連任危機，而過去他都是用外交解決內政的問題，但這次在北韓問題上，他的外交打不出來，會影響到他在9月的選舉，所以安倍確實需要金正恩神救援，只要金願意幫忙，安倍就可能可以度過這次的危機。