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影／黃國昌談新北市長選舉

2018-06-12 10:51聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

時代力量黨主席黃國昌，上午被詢及是否參加新北市長選舉，他並未鬆口，表示持續關心市政。

時代力量黨主席黃國昌，上午被詢及是否參加新北市長選舉，他並未鬆口，表示持續關心市...
時代力量黨主席黃國昌，上午被詢及是否參加新北市長選舉，他並未鬆口，表示持續關心市政。記者曾吉松／攝影
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時代力量黨主席黃國昌，上午被詢及是否參加新北市長選舉，他並未鬆口，表示持續關心市...
時代力量黨主席黃國昌，上午被詢及是否參加新北市長選舉，他並未鬆口，表示持續關心市政。記者曾吉松／攝影
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時代力量九合一選舉2018新北市選舉黃國昌

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