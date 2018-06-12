AIT內湖新館落成典禮 統獨團體在場外抗議

相關新聞
獨／馬英九能當蔣經國的英文秘書 AIT這位竟是中間人2018-06-12 09:54
扁：陸戰隊入AIT 與台美關係增溫無關2018-06-12 09:10
傳酈英傑接任AIT下任處長 莫健：他是台灣的好朋友2018-06-12 11:08
環時：台灣每貼一次美國 就要付出重大代價2018-06-12 10:50
影／批「美國是世界大亂源」 民眾赴AIT新館前陳抗2018-06-12 10:30
AIT啟用統促黨送匾 白狼：請美國人懸崖勒馬2018-06-12 10:21
AIT新館落成 以台灣古禮「入厝」2018-06-12 10:05
AIT喬遷新址 宋楚瑜憶中美斷交搶留ICRT過往2018-06-12 09:57
AIT新館落成揭開面紗 以後來這裡辦簽證2018-06-12 09:03
多圖／美國在台協會新館落成啟用 廣場中庭蝴蝶飛舞2018-06-12 08:57
AIT新館落成 傳北京曾籲美勿派高層赴台2018-06-12 08:29
AIT新館外統獨隔街對立 大批警力現場維安2018-06-12 08:14
AIT新館今落成 多個團體徹夜北上陳抗2018-06-12 07:10
AIT新館落成 美眾院外委會主席：反映美台友誼2018-06-12 06:32
AIT新館落成 展現美對台堅強承諾2018-06-12 00:26
AIT內湖新館今啟用 警漏夜架鐵馬護欄2018-06-12 00:20
AIT新館12日揭牌 北市內湖區交管2018-06-11 17:47
台灣連線共同主席哈博：美台關係將續深化2018-06-11 14:12
美眾議院國會台灣連線共同主席哈博：華府對台承諾更強2018-06-11 13:41
AIT主席莫健訪台 將出席新館落成典禮2018-06-11 10:31
熱門文章
溫良「老英」卸任最忙啥？榮登「幫小英漏氣王」2018-06-12 08:00
張善政曾對小英有期待 但憂再讓她執政台灣就沒氣了2018-06-11 17:30
賴清德提香蕉帶皮水煮配醬油養生 網酸：吃水餃？2018-06-11 17:28
影／當年負責草山行館警戒 40砲陣地藏身陽明山秘境2018-06-11 14:07
新身分證設計46票贏10萬票 網批：把人民莊孝維2018-06-12 10:53
張麗善列舉民進黨假消息：蔡英文請先去關三天2018-06-11 23:41
照顧國軍 蔡英文：「我說到做到 大家放心」2018-06-11 12:54
【即時短評】收編社運人士 收起反省執政的照妖鏡2018-06-12 07:01
批侯被幕僚帶壞？ 蘇貞昌：講錯了、是侯過去深藏不露2018-06-11 12:25
孫大千：政府把不好聽的新聞當假新聞 誤判情勢2018-06-12 08:04
影／她用湯匙撈不到沉底珍珠 批又一個天龍國的環保署2018-06-11 23:02
馬英九籲蔡政府：做個髮夾彎 接受九二共識2018-06-11 11:34
周玉蔻爆料：陳菊一通電話 民進黨定調挺吳音寧2018-06-12 09:37
扁：陸戰隊入AIT 與台美關係增溫無關2018-06-12 09:10
公教退休所得重算處分寄發…試院：復審恐逾16萬件2018-06-12 01:16
蘇批「為失敗找藉口」 侯嘆：出嘴講這樣好嗎？2018-06-11 16:22
張善政：很多人叫我選總統 因為對小英政府失望2018-06-11 17:51
獨／馬英九能當蔣經國的英文秘書 AIT這位竟是中間人2018-06-12 09:54
吃蕉救蕉價 青農：下個悲情劇碼的開始2018-06-11 23:51
全教產提反年改集體訴訟 高市近200退休師登記2018-06-11 19:38
AIT新館12日揭牌 北市內湖區交管2018-06-11 17:47
蔡總統罵完 農委會南北動員救稻2018-06-11 23:33
廢松山機場非北市長權限？ 陳水扁：怎麼會不是2018-06-11 14:08
AIT新館今落成 多個團體徹夜北上陳抗2018-06-12 07:10
馬英九：台灣實際上已經缺電2018-06-11 13:11
被館長嗆退善款 張善政：任何人罵我都會想跟他溝通2018-06-11 17:10
公糧30度保價950元 李退之：再有不收公糧謠言就法辦2018-06-11 11:38
她臉書實測湯匙喝珍奶 結果下場超狼狽2018-06-12 09:18
總統蔡英文說他太學者文謅謅？陳吉仲還原中常會現場2018-06-11 16:36
AIT新館落成揭開面紗 以後來這裡辦簽證2018-06-12 09:03
蕉農傷痛未了稻農也失血 農糧署急呼未熟青割是三輸2018-06-11 21:36
蔡英文視察反空降突擊演練 贈加菜金慰勉官兵2018-06-11 15:25
總統視導602旅 黑鷹直升機亮相2018-06-11 12:17
影／被蔡英文飆罵？陳吉仲：她覺得我報告太文謅謅2018-06-11 18:37
北農農委會官股常董邱進福：五大公會支持吳音寧2018-06-12 09:41
總統飆罵？陳吉仲：每個人解讀不一樣2018-06-11 23:40
昔諷謝深山「老肉」 蘇貞昌：當時歷練不夠、不應該2018-06-11 22:42
蔡英文端節慰問陸軍官兵 中午吃便當加水餃2018-06-11 13:08
脫黨選台北市長 呂秀蓮：登記前保持參選2018-06-11 22:34
AIT新館落成 展現美對台堅強承諾2018-06-12 00:26
留言