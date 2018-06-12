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AIT內湖新館落成典禮 統獨團體在場外抗議

2018-06-12 10:48聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，獨派與統派團體在場內隔著馬路互相對罵，統一促進黨等團體欲將「懸崖勒馬」的匾額送進場內，遭到警方阻擋。

美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，統一促進黨等團體在場外抗議，並欲...
美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，統一促進黨等團體在場外抗議，並欲將「懸崖勒馬」的匾額送進場內，遭到警方阻擋。記者余承翰/攝影
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美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，場外許多統派團體抗議，警方在一旁...
美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，場外許多統派團體抗議，警方在一旁戒備。記者余承翰/攝影
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美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，大批警力在場外戒備。記者余承翰/...
美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，大批警力在場外戒備。記者余承翰/攝影
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美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，獨派團體在場外搖旗吶喊。記者余承...
美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，獨派團體在場外搖旗吶喊。記者余承翰/攝影
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美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，統一促進黨總裁張安樂（中）率領統...
美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，統一促進黨總裁張安樂（中）率領統派團體在場外抗議。記者余承翰/攝影
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美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，大批警力在場外戒備。記者余承翰/...
美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，大批警力在場外戒備。記者余承翰/攝影
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美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，左翼聯盟在場外抗議政府將內湖土地...
美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，左翼聯盟在場外抗議政府將內湖土地租借給美國九十九年。記者余承翰/攝影
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美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，統一促進黨等統派團體在場外抗議，...
美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，統一促進黨等統派團體在場外抗議，警方數次舉牌警告。記者余承翰/攝影
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美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，統一促進黨等統派團體在場外抗議。...
美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，統一促進黨等統派團體在場外抗議。記者余承翰/攝影
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美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，獨派與統派團體隔著馬路在場外互相...
美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，獨派與統派團體隔著馬路在場外互相叫罵。記者余承翰/攝影
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美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，獨派團體在場外搖旗吶喊。記者余承...
美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，獨派團體在場外搖旗吶喊。記者余承翰/攝影
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美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，獨派團體在場外搖旗吶喊。記者余承...
美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，獨派團體在場外搖旗吶喊。記者余承翰/攝影
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美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，統一促進黨總裁張安樂率領統派團體...
美國在台協會台北辦事處內湖新館今天舉行落成典禮，統一促進黨總裁張安樂率領統派團體在場外抗議。記者余承翰/攝影
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