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【即時短評】收編社運 收起反省執政的照妖鏡

2018-06-12 07:01聯合報 記者程平╱即時報導

針對近來北農及農業產銷失調引發的問題，民進黨前立委林濁水在臉書貼文，認為蔡英文總統應檢討誤入社運叢林，把政務官去政治化的問題。其實問題不只在於林濁水所言，「以總統為唯一的政治領袖，此外沒有政務首長」，更嚴重的是當社運人士被收編，自以為太平的蔡英文總統，已經看不到自身的問題。

在蔡政府上台後，不只是北農總經理吳音寧，包含民進黨不分區立委蔡培慧、農委會副主委陳吉仲、環保署副署長詹順貴、國發會副主委曾旭正等人，過去都是積極參與社運的要角，包含反對拆遷樂生院、反對自經區、中科四期抗爭、苗栗大埔案等太多的社會運動，多少都有看到他們的身影。

蔡英文深知，執政順利一定要化解阻力，甚至是化成助力，因此要讓過去令執政者窮於應付的社運團體降低傷害，延攬進入執政團隊當然是最簡單的方式，吳音寧、蔡培慧、陳吉仲、詹順貴、曾旭正等人受到重用，其實也就不奇怪了。

只是充滿理想的社運靈魂，進入官僚體系後似乎也難以施展，更多時候是向現實低頭，讓人質疑換了位子是否也失去靈魂？

北農不當休市造成菜價失衡，吳音寧沒了搞社運時的拚勁反而神隱；當蔡政府擬放寬農地違章工廠臨時登記時，在大埔案中要拆政府的蔡培慧，除了寫了篇臉書，又做了什麼？過去撰文批評馬政府農業政策頭頭是道的陳吉仲，當了官後，也只能用指控假新聞遮掩拿不出水果產銷失衡對策的窘境。

更不要說在南鐵東移案中，看著昔日戰友被警察拖出場的曾旭正，還有在深澳燃煤電廠擴建案環評案中，那個過去力挺禁用生煤的詹順貴，竟投下讓擴建案順利通過的關鍵贊同票。

令人好奇的是，這些如今為官在朝的社運人士，他們在照著鏡子的時候，還認得自己嗎？執政的蔡英文總統，又要靠什麼提醒自己，那些過去口口聲聲的社會正義，要如何能不被遺忘？

吳音寧（右）惹議，總統蔡英文（左）日前出面全力護盤。圖為合成照。 聯合報系資料照
吳音寧（右）惹議，總統蔡英文（左）日前出面全力護盤。圖為合成照。 聯合報系資料照
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蔡英文北農詹順貴

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