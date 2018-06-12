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財團法人畫錯重點在轉型正義 陳冲籲回歸治理目的

2018-06-12 06:01聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

許多財團法人資產上億元、收受大眾捐款並享有免稅優惠，卻無專法管理，不但財務不透明，家族財團法人拿善款回購自家股票、鞏固經營權也無法可管。前行政院長陳冲指出，行政院《財團法人法》修法，劃錯重點在轉型正義上，十分可惜，呼籲回歸健全財團法人治理的立法意旨，依據規模、收入及是否公開勸募等，做好分級管理。

至於政府捐助且可控制的財團法人，陳冲指出，此種財團法人應轉型為行政法人，由《行政法人法》相關規範去處理轉型正義的問題。

陳冲指出，財團法人收受社會大眾的捐款，並享有免稅優惠，等於是全民捐助，應該像企業遵守公司治理原則一樣，有一套完整治理守則，以健全維持非營利團體的組織運作及永續發展，獲得社會大眾及捐款人的信任。

新世代金融基金會和公益責信協會日前舉辦研討會，邀請公益責信協會理事長余孟勳、中原大學會計系教授林江亮、天主教新竹教區執行長陳文良、交大金融所教授葉銀華共同討論探討財團法人的立法與治理守則，提出財團法人法應提升財團法人治理能力的相關規範。

陳冲指出，要做好治理，財團法人法應有六大內容；第一，是指定主管機關或協調機關，研訂跨部會一致性設立標準、會計準則、內部治理最佳守則(治理手冊)、建立評鑑等。

第二，就像會計報告名辭定義要清楚，將各項名詞定義明確，以免影響監理。第三，要規範董事會的選舉方式及組成，董事會成員應多元、專業、獨立，避免近親繁殖，並讓捐助人與受服務對象可問責。第四，應規範董事會成員公共性的百分比，及是否設置監察人、審計委員會等。

第五，以財團法人基金總額或捐助收入總額作為分類依據，並依其是否免稅及是否公開勸募分級管理。資產規模較大、免稅、公開勸募的財團法人，管理強度應加重。第六，捐款者個資隱私的保護及強制揭露，以避免有利害衝突的狀況發生。

另外，財團法人法應有相關配套措施，例如可結合民間力量推動非營利組織治理，訂定非營利組織會計法、草擬治理最佳實務、研訂明確免稅標準使符合設立目的等。

行政院前院長陳冲。本報資料照片
行政院前院長陳冲。本報資料照片
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財團法人法捐款陳冲

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