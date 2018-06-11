全教產提反年改集體訴訟 高市近200退休師登記

2018-06-11 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



公教人員退休所得重算處分書6月11日寄發，退休教師月退將少領2、3萬元。全國教育產業總工會將為退休教師會員爭取權益，提出集體訴願及訴訟，高雄市11日下午開始受理登記，兩千名預約登記的會員中，有近2百人率先完成登記。

來登記的老師們，等不及學校寄出處分書，一大早親自去學校領取後，直接來登記；登記時間原定下午1點開始，有人遠從外縣市回來，10點多就抵達登記地點等候，「就是要爭一口氣！」

全教產秘書長劉亞平呼籲，退休老師要把握30天內時效提出訴願，「別讓自己權益睡著了！」劉說，退休老師6月15日前，會陸續收到「已退公立學校教職員退休所得重新審定通知」，裡面詳列退休金減少金額，如果沒在收到次日起算30天內提起訴願，就代表接受。

劉亞平表示，公教人員年改方案大砍18%優惠存款及所得替代率，以年資30年的退休老師為例，原本1個月可領7萬5千元，之後只能領5萬元，衝擊很大。他痛批，年改方案違背信賴保護及不溯及既往原則，更有違憲之虞，退休教師要共同爭取訴願、訴訟，最後申請釋憲。

一名高齡80歲的退休老師感嘆，老師們退休後體力、健康走下坡，醫療費、照護費都成必要支出，正是需要用錢的時候，退休金卻被大砍。她問「政府和人民約定好的事被輕易推翻，如果集體訴訟走到最後，連釋憲都失敗了，人民如何相信這個國家？」

劉亞平說，最近有民間團體打出「草根釋憲」口號，宣稱不用訴訟就能要求大法官釋憲，以此招攬退休公教人員加入，但「此舉在現行中華民國法律上完全走不通」，退休公教人員應該主動為自身退休權益，向所屬各縣市政府提起訴願，不能再抱持觀望態度看待年改方案。