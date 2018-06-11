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批政府年改背信 台東副縣長陳金虎：縣府將提釋憲

2018-06-11 19:36聯合報 記者羅紹平╱即時報導

年改將於7月1日上路，公教退休人員今天起陸續收到考試院銓敘部寄發的重新計算後退休金審定通知，台東縣內數十位退休公教警消人員今天下午拿著通知，前往縣府請求協助，台東縣副縣長陳金虎批年改是政府背信，失信於退休公教警消，縣府將提釋憲，為退休公教人員發聲。

台東縣政府今天下午2點起在縣府大設置法律諮詢服務台，對收到銓敘部審定通知的退休公教警消提供法律諮詢，並協助有疑慮人員提行政訴願，為期1個月。縣府人事處退撫福利科科長莊奇凡表示，全縣目前約有3200餘位退休公教警消。

陳金虎下午也到場向退休人員致意，他說，縣府會力挺公教警消人員，他痛批年改是政府對退休人員背信，違反政府與公教警消人員契約信賴保護原則，政府片面毀約，衝擊退休公教警消人員生活，也打擊現職人員士氣，讓年輕公教警消看不到未來。

他強調，沒人反對年改，但推動年改不該如此草率倉卒，所有退休公教警消一生為國家服務，就是因政府給了他們退休後的承諾。3年前從縣府秘書長一職退休，隨後接任台東縣副縣長的陳金虎說，今年底他將隨縣長黃健庭一起卸任，他說：「我也是年改受害者」。

他指出，3年前的他月退俸加計120萬元18趴優惠利息，可領11萬元，但他收到審定通知，今年12月他將二度退休，屆時他的月退俸約8萬出頭，比3年前少了近3萬元，只因他的月退俸已達新制所得代替率最高門檻，18趴直接變0趴。

陳金虎表示，縣府將聲請釋憲，這是退休人員目前唯一一條可行的法律救濟途徑，因由退休人員個別提起訴願、復審、行政訴訟，至完成確定終局裁判程序，冗長費時、緩不濟急；希望藉釋憲讓司法院大法官們能更重視年改議題，對法律信賴保護、不溯及既往原則做出更審慎的解釋。

今天台東縣數十位退休公教人員，收到銓敘部重新計算退休金審定通知書，隨即前往台東縣...
今天台東縣數十位退休公教人員，收到銓敘部重新計算退休金審定通知書，隨即前往台東縣政府設置的年改法律諮詢服務台，請求協助。記者羅紹平／攝影
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台東縣副縣長陳金虎批年改，是政府背信，失信於退休公教警消人員。記者羅紹平／攝影
台東縣副縣長陳金虎批年改，是政府背信，失信於退休公教警消人員。記者羅紹平／攝影
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年改台東釋憲

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