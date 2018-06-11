國民黨辦唱跳大賽 蔣萬安代言

2018-06-11 22:43 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



國民黨青年部11日宣布舉辦「青年盃」系列競賽，找來廣受青年歡迎的蔣萬安擔任代言人。（photo by楊蕓/台灣醒報） 分享 facebook 為拉近與年輕人的距離，國民黨青年部舉辦「青年盃」競賽，找來廣受年輕族群歡迎的立委蔣萬安擔任代言人。11日宣告記者會上，蔣萬安身穿國民黨白色潮T驚喜現身，立刻讓與會的年輕人蜂擁上前搶合照。談到比賽內容，蔣萬安笑說，自己熱愛打籃球，也很想報名鬥牛競賽，雖然對唱歌也滿有興趣，「但我怕一開口就透露自己的年紀，所以還是不了。」

為爭取年輕人支持，國民黨首度舉辦「青年盃狂5夏祭全國大賽」，11日宣告記者會上，除說明比賽資訊，還找來年輕人現場表演街舞與唱歌，炒熱氣氛，還有代表各項比賽的年輕人COSPLAY成賈伯斯、陳綺貞、櫻木花道等知名角色，記者會也全程在臉書上直播，想盡辦法就是要吸引年輕人目光。

國民黨青年部主任翁紹輝表示，競賽包括彈唱、街舞、電競、鬥牛和設計等5大項目，各項競賽冠軍獎金都有5萬、亞軍2萬元、季軍1萬元，此外，歌唱和街舞比賽還跟經紀公司合作，參賽者還有機會出道，成為藝人，「各項比賽都已開放報名，其中以籃球3對3鬥牛報名最為踴躍，有興趣的年輕人別再猶豫，把握時間報名。」

活動還找來廣受青年歡迎的立委蔣萬安擔任代言人，他表示，每到夏天就是年輕人展現自我的時候，而年輕人也需要舞台，因此國民黨便提供這些舞台讓青年盡情發揮。他認為，參加比賽的過程中能學到很多事情，競爭對手也許能成為很好的觀摩對象，「我們希望大家彼此能夠聯合起來打國際賽，希望展現台灣年輕朋友的活力、才能、優勢，我相信未來可以代表台灣的年輕朋友發光發熱。」

翁紹輝也強調，這項比賽與年底選舉無關，而是希望改變年輕人對國民黨的印象，並讓年輕人有展現自我的舞台，重新認識國民黨，呼籲外界別與政治有太多聯想。

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