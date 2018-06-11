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德國人自問：反省猶太大屠殺，夠了嗎？

有圖沒真相 一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了

前總統馬英九：「非核家園」不需設定時程

2018-06-11 11:17聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

蔡政府執政後啟動「新能源政策」，希望落實「2025非核家園」目標。

前總統馬英九上午出席兩岸經濟論壇開幕致詞時強調，非核家園不需設定時程，只要政府推動的能源政策，達到不缺電、不限電及不漲電價等條件，就可以逐步廢核。馬前總統也表示，承認「九二共識」才能拓展兩岸關係及台灣經濟。

前總統馬英九上午出席兩岸經濟論壇開幕致詞時數度咳嗽，並喝水潤喉。記者侯永全/攝影
前總統馬英九上午出席兩岸經濟論壇開幕致詞時數度咳嗽，並喝水潤喉。記者侯永全/攝影
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前總統馬英九強調，非核家園不需設定時程；承認「九二共識」才能拓展兩岸關係及台灣經...
前總統馬英九強調，非核家園不需設定時程；承認「九二共識」才能拓展兩岸關係及台灣經濟。記者侯永全/攝影
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非核家園電價

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