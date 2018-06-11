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德國人自問：反省猶太大屠殺，夠了嗎？

有圖沒真相 一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了

A7新北中央早已協議 侯友宜：老縣長硬要擠過來

2018-06-11 11:14聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜，今早與新北市議員參選人王明麗和廖先翔及基隆議員參選人林沛祥拍定裝照；侯又被媒體問到對手蘇貞昌近來砲火隆隆，侯友宜說，A7合宜住宅汙水案新北市府和中央早已達成興建改善工程協議，「老縣長硬要擠過來」。

媒體也問丁侯雙北連線，侯友宜表示，由侯辦主任謝政達和台北市做雙方面溝通，要提出好的政見，包括交通、環保和安全等，要讓市民能充分了解雙北如何共榮共生，一起並肩作戰才能感動人民；媒體追問時間點會在8月？侯說，談好隨時可以公佈給兩市市民參考。

至於A7合宜住宅汙水案，侯說，新北市政府和中央早已達成興建改善工程，「老縣長硬要擠過來，我們只有笑一笑」。

另昨蘇貞昌也提出「沿捷運都更」，侯友宜說，初選他就講過，捷運到哪、都更到哪，防災型都更也要大幅跟進，老縣長昨也跟著他提出來，看到未來新北的希望，「逗陣行」很好。侯也加碼說，是不是空汙，老縣長也跟著他來反對深澳燃煤電廠，這比較實在。

另媒體問，蘇經過國家文化電影中心，感嘆10多年前在縣長任內就核定，「即將完工」很久都還沒完成，認為官員要負責，侯友宜說，新北市政府多次與中央不斷協調溝通，好不容易同仁的辛苦才塵埃落定，「我保證在我任內完成」。

國民黨新北市長參選人侯友宜（左），今早與新北市議員參選人王明麗（右）和廖先翔及基...
國民黨新北市長參選人侯友宜（左），今早與新北市議員參選人王明麗（右）和廖先翔及基隆議員參選人林沛祥拍定裝照，攝影師要求比愛心，2人喬不攏還變成正方形。記者魏翊庭／攝影
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侯友宜都更蘇貞昌九合一選舉2018新北市選舉

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