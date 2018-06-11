八百壯士立院集結 發採訪背心防衝突

2018-06-11 11:13 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



立法院臨時會今天舉行，依民進黨團提案，軍人年改將列第一案，八百壯士等陳抗團體也重返立院，上午開始動員集結，表達心聲。立法院為此啟動最高規格維安因應，周圍架起蛇籠拒馬，並且交通管制。