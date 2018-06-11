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德國人自問：反省猶太大屠殺，夠了嗎？

有圖沒真相 一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了

大巨蛋怎麼解決？ 姚文智：換掉遠雄和市長

2018-06-11 11:08聯合報 記者張世杰╱即時報導

北市都發局主張大巨蛋不符「建築技術規則」，市長柯文哲又同意遠雄籌組協調委員會，引發討論。民進黨台北市長參選人姚文智今天表示，在他看來柯文哲任內4年大巨蛋就是拖到底，解決方法只有一個，就是換遠雄跟換市長。

姚文智今天出席雲雀盃精神康復社區聯合運動會，主辦單位安排一場姚文智帶球上籃的橋段，姚前幾次大步運球，甚至來一個轉身後仰投球，無奈球一直從籃筐彈出來，直到最後才終於讓球成功破網，獲得現場喝采。

會後媒體詢問北市府同意遠雄籌組協調委員會一事，之前表態上任後就跟遠雄解約的姚文智表示，不管弄什麼委員會或程序，在他看來就是一個「拖」字訣，柯文哲任內4年大巨蛋就是拖到底，現在解決方法就只有一個，就是換遠雄跟換市長。

姚文智表示，北市府找出很多名目拖延程序，最後還是一樣拖在那裡，現在應該釜底抽薪，交給市民做決定的時候，遠雄不解約，市長不換人，就是繼續拖，幾乎是共生結構，讓市民對巨蛋的等待遙遙無期，社會公平正義無法實現，應該重新盤點，讓市府接管大巨蛋好好來做。

台北農產總經理吳音寧風波不斷，被問到民進黨高層希望幫吳解套，又傳出柯文哲心腹、市府顧問蔡壁如密會吳音寧，姚文智說，這些密會或背後政治操作，很多都是假消息，到底有沒有密會，密會談什麼，只有當事人知道。

姚文智接著說，看到整個事件，利用造謠利用放消息，例如柯文哲自己說是親柯人士來分化民進黨，這樣此風不可長，大家應該雪亮看這件事，社會不應該容許不斷造謠跟聲勢，把很多操作攪和成一團，讓大家看不清真相。

至於競選總部、團隊及雙北合作何時公開？姚文智表示，跟新北合作必然的，選舉造勢或政策上未來會密切合作，很多人員也有互相交流，競選架構會在本週一波一波公佈，他對這選舉期待是都市運動，是台北市等待半世紀需要重新盤整的都市運動，一方面要取得勝選，選舉過程中了解城市面臨處境，黨內菁英當然要歸隊跟進駐，黨外人才能夠加入，正在努力爭取當中。

民進黨台北市長參選人姚文智今天出席雲雀盃精神康復社區聯合運動會，主辦單位安排帶球...
民進黨台北市長參選人姚文智今天出席雲雀盃精神康復社區聯合運動會，主辦單位安排帶球上籃的橋段。記者張世杰／攝影
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姚文智柯文哲大巨蛋九合一選舉2018台北市選舉

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