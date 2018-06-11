大巨蛋怎麼解決？ 姚文智：換掉遠雄和市長

2018-06-11 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



北市都發局主張大巨蛋不符「建築技術規則」，市長柯文哲又同意遠雄籌組協調委員會，引發討論。民進黨台北市長參選人姚文智今天表示，在他看來柯文哲任內4年大巨蛋就是拖到底，解決方法只有一個，就是換遠雄跟換市長。

姚文智今天出席雲雀盃精神康復社區聯合運動會，主辦單位安排一場姚文智帶球上籃的橋段，姚前幾次大步運球，甚至來一個轉身後仰投球，無奈球一直從籃筐彈出來，直到最後才終於讓球成功破網，獲得現場喝采。

會後媒體詢問北市府同意遠雄籌組協調委員會一事，之前表態上任後就跟遠雄解約的姚文智表示，不管弄什麼委員會或程序，在他看來就是一個「拖」字訣，柯文哲任內4年大巨蛋就是拖到底，現在解決方法就只有一個，就是換遠雄跟換市長。

姚文智表示，北市府找出很多名目拖延程序，最後還是一樣拖在那裡，現在應該釜底抽薪，交給市民做決定的時候，遠雄不解約，市長不換人，就是繼續拖，幾乎是共生結構，讓市民對巨蛋的等待遙遙無期，社會公平正義無法實現，應該重新盤點，讓市府接管大巨蛋好好來做。

台北農產總經理吳音寧風波不斷，被問到民進黨高層希望幫吳解套，又傳出柯文哲心腹、市府顧問蔡壁如密會吳音寧，姚文智說，這些密會或背後政治操作，很多都是假消息，到底有沒有密會，密會談什麼，只有當事人知道。

姚文智接著說，看到整個事件，利用造謠利用放消息，例如柯文哲自己說是親柯人士來分化民進黨，這樣此風不可長，大家應該雪亮看這件事，社會不應該容許不斷造謠跟聲勢，把很多操作攪和成一團，讓大家看不清真相。