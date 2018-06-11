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立院開臨會審軍人年改案受矚目

2018-06-11 06:06聯合報 記者程嘉文╱即時報導

今天（6月11日）國內政治新聞的最大看點，就是立院臨時會舉行，將審查軍人年改等法案，也因此從上周五開始，立院周邊再度變成「拒馬城」。人數劣勢的國民黨團預備提出500多項動議，希望以此逼迫民進黨在部分條文上讓步。至於退伍軍人組成的「八百壯士捍衛權益」，也將再度在立院外發動請願抗議活動。鑑於先前曾發生抗議群眾與警察、記者衝突事件，這次八百壯士特別成立糾察隊，並且製發識別背心給記者。星期三（13日）將前往司法院，遞交釋憲聲請書。

蔡英文總統將前往中部，先出席位於豐原的「台中荔枝外銷日本啟運行銷記者會」，然後是兩個巡視國軍部隊行程：先到新社的陸軍602航空旅，再到神岡的58砲指部。預期除了向官兵賀端節之外，蔡總統也會提及剛結束的漢光34號演習；至於會不會強調軍人年改對現役年輕官兵有利，則不易估計。

陳建仁副總統上午在台北國際會議中心出席「同步輻射國際會議開幕典禮」，下午趕到花蓮參加「花蓮有靠山頒獎典禮」。

馬英九前總統上午將出席「2018第五屆兩岸經濟論壇」開幕典禮，地點在景福門圓環旁的張榮發基金會國際會議中心。

代表民進黨參選新北市長的前行政院長蘇貞昌，明天上午將接受廣播節目「POP搶先爆」的訪問，分析選戰情勢及黨內情況，並針對電廠、汙水處理、跳電等重要民生議題，作出回應。

退伍軍人民進黨警察

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