蘇也提「沿捷運都更」政見 侯辦：恭賀跟進侯友宜

2018-06-10 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市長選戰藍綠砲火一來一往，卻少見政見，尤民進黨新北市長參選人蘇貞昌先主打讓大家看見老政績，細數過去居多；今蘇在三重辦第25場市政說明會，藉三重老社區，提出要「沿捷運都更」政見，剛好與對手侯友宜撞政見；侯辦表示，侯在今年3月就提出此政見，「恭賀蘇老縣長跟進侯友宜」，更說是蘇肯定三環三線。

蘇貞昌今與三重議員邱婷蔚合辦市政說明會，以往蘇重提過去政績居多，今除細數「那些年我們一起奮鬥的日子」，更提出「沿捷運都更」的政見，是繼5月31日中和林秀惠市政說明會，提出要「市政4大總體檢」後，再提出政見。

蘇貞昌說，每次到三重都覺得「很親、很有信心」，每次選舉在三重都贏很多，特別先鞠躬感謝台下鄉親。蘇貞昌還說，三重開發早，老社區現在要看怎麼都市變更。

蘇說，當年（三重沿線）捷運原本中央沒錢要停了，他去找行政院長張俊雄，說這不能停，現在捷運整個通了。蘇貞昌更說，如果讓他當市長，除了捷運通了之外，沿路都市更新也要「敁縛（鬆綁）」。

蘇更點名，不只三重，新莊台一線中正路整片也應該「敁縛（鬆綁）」，「讓我們快點開始，讓他變成新都會」。

對政見巧撞，侯友宜辦公室表示，「恭賀蘇老縣長跟進侯友宜」，侯辦發言人賴冠群表示，感謝老縣長承諾沿捷運線都市更新，這形同「老縣長肯定三環三線的重要性」，他認為不僅平反老縣長連日對市府同仁的謾罵指責，也是新北市民之福。