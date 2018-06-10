美助卿來慶AIT落成 層級未見突破

2018-06-10 19:37 台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導



AIT落成典禮美國國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）將來台親證典禮。(photo by wikimedia) 分享 facebook

AIT落成典禮，美國助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）將來台親證典禮！民進黨立委羅致政受訪時表示，美國安排助理國務卿出席AIT啟用典禮，代表美國注重台灣。但前駐美大使沈呂巡受訪時指出，馬政府時期也有美助卿來台，且還曾有部長級人物訪台，美國的安排並沒顯示台美關係有突破性的發展。嚴震生教授受訪時則指出，助理國務卿是司長級別，相較安排閣員來台，實質關係遜色不少。

美助卿來台出席典禮

外交部10日表示，美國國務院主管教育文化的助理國務卿馬利．羅艾斯將於10日至14日訪台，代表美國政府出席美國在台協會（AIT）內湖新址啟用典禮。

此行是馬利．羅艾斯今年3月擔任現職後首度訪問台灣。馬利．羅艾斯曾在大學任教，擔任民間企業高階主管，對教育、文化及女性創業等議題有長期深入的了解及實務經驗，訪台期間將拜會政府相關部會，就台美關係、兩國教育文化交流以及創業環境等議題交換意見。

外交部指出，馬利．羅艾斯過去曾隨夫婿、美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）多次訪問台灣，對台有十分深刻的認識，二人都是台灣在美國的長期重要友人。

民進黨立委羅致政接受媒體訪問時表示，美國派助理國務卿來台參加美國在台協會內湖新址啟用典禮，層級可以接受，代表美方對台灣的重視。本來可能規劃更高層級官員來台，但因為同一天有「川金會」而無法出席，期待內湖新址9月揭幕，美國會有更高層級官員來台。

台美關係未突破

但前駐美大使沈呂巡受訪時指出，馬利不久前才擔任美國的助理國務卿，在教育文化政策上扮演舉足輕重的角色，但並不代表台美關係有突破性的發展。他進一步說，美國還未通過《台灣旅行法》之前國也曾派美國國務院經濟暨商業事務局助理國務卿芮福金來台訪問，甚至有環保署長的內閣層級來台訪問。

至於是否因AIT落成典禮與川金會撞期才影響美國的安排，沈呂巡認為過去國務院最高層級來台訪問只有助理國務卿，但次長級別的國務次卿人數也不少，若美國能繼續安排高層官員訪問，提高官方之間的接觸，才能突破台美關係。他也建議，與其等待美國安排高官訪台，政府應善用《台灣旅行法》盡速安排台灣高層訪問美國，才是爭取更多國際空間的機會。

川金會撞期不利安排

政大國關中心歐美所研究員嚴震生受訪時則指出，美國安排助理國務卿來台都符合《台灣旅行法》的規定，但《台灣旅行法》鼓勵技術性官員來台，過去除了馬政府時期有過環保署長之外，從沒看過交通、能源等部長來台。嚴震生強調，助理國務卿是司長級別，過去沒有台旅法也有助卿來台，顯示台美關係並沒有太大的改變。

嚴震生進一步說，馬利並不是負責台灣業務，是針對議題性所作出的訪問，但馬利的先生羅艾斯對台關係非常好，也參與美國聯邦眾議院國會台灣連線，即使美國近日通過多個友台法案，主導權仍然美國政府上。

嚴震生指出，習近平與金正恩2次會晤，對美國也有一定的壓力，美國不希望中國在這時候干擾川金會進行，對台政策暫緩是可減少一定的衝擊。

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