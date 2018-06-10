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國發院案 元利：黨產會提暫緩審議於法無據

2018-06-10 19:41中央社 台北10日電

針對國發院土地案，元利建設副總經理吳麗謹今天表示，按專業審查該修正的地方就修正，黨產會非司法機關，任意要求審委員暫緩審議於法無據，籲政治力不該介入專業審查。

元利建設規劃在文山區興建38樓的豪宅建案，黨產會發言人施錦芳今天表示，土地來源疑涉不當黨產，未來若經黨產會認定為不當黨產，可能會涉及原地返還問題，已向台北市政府建議暫緩開發。

關於黨產會在都審委員會的書面意見，元利建設澄清表示，葉頌仁先生主張其父親被國民黨脅迫一事，早已三審定讞，最高法院以100年度台上字第484號判決確定並無遭脅迫或以無償或交易時顯不相當的對價取得情事。

元利建設指，土地標售價格與同時期、同地區、距離100公尺，台灣銀行公開標售標出土地697坪土地，成交價格每坪33.16萬元的市價相當，該土地將來也無非必原物返還不可理由，縱經認定為不當取得黨產而無法返還時，也可向國民黨追徵價額。

吳麗謹表示，黨產會關於本案都市計畫變更案，所謂尚待釐清事項意見，均非其法定執掌。黨產會並非司法機關，任意要求審委員暫緩審議於法無據，恐有越俎代庖、或政治力干預都審專業判斷之嫌。

所有變更計畫案及協議書義務，元利公司均依法履行，受捐地的永建國小已經完工，即將招生，希望各界尊重元利公司依照都市計畫法所保障的權利，勿再以政治因素干擾系爭土地開發及都市發展。

黨產國民黨都市計畫

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