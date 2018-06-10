親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北農風波續發酵
向假新聞宣戰？
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
烈日遊具似烤盤
政治
軍事
綜合

不甩新加坡警 北韓攝影官海外一樣狂

找到了！73歲癌末翁淚尋軍中同袍 他直奔醫院見面

立院明開臨時會審軍改 國民黨立委輪班守議場

2018-06-10 17:56聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

立法院明天起將舉行臨時會審軍改，為搶優先遞案權，國民黨立委從8日下午起，就由黨團總召林德福與黨團首席副書記長曾銘宗在議場外排班搶優先遞案權，並以每6小時輪一班、每班3人為原則，守在議場大門外。

而立法院外反軍改團體「八百壯士」也發出動員令，立法院周遭已架起重重拒馬，並封閉各出入口因應。

為搶優先遞案權，國民黨立委從8日下午起，以每6小時輪一班、每班3人為原則，守在議...
為搶優先遞案權，國民黨立委從8日下午起，以每6小時輪一班、每班3人為原則，守在議場大門外。記者胡經周／攝影
分享
立法院明天起將舉行臨時會審軍改，立法院外反軍改團體「八百壯士」也發出動員令，立法...
立法院明天起將舉行臨時會審軍改，立法院外反軍改團體「八百壯士」也發出動員令，立法院周遭已架起重重拒馬，並封閉各出入口因應。記者胡經周／攝影
分享

立法院拒馬林德福

相關新聞

影／中國打壓不斷 兩岸政策協會民調：63.6%挺政府反制

2018-06-10 14:47

調高警察年功俸 試委：漠視考試院執掌

2018-06-10 16:57

美助卿來台 學者：AIT新館彰顯台美關係強勁

2018-06-10 15:35

私校法被冰在立院 黃國昌：有暗黑勢力須破除

2018-06-10 13:38

平埔族正名 排擠資源？原民會：依文化保存度補助

2018-06-10 13:29

平埔族下會期正名 藍綠暗潮洶湧

2018-06-10 12:50

美眾議員哈博今來台 將與我政府高層會面

2018-06-10 11:18

提到他....賴清德紅了眼眶：照顧農民是政府的責任

2018-06-10 10:21

跟了連戰18年的丁遠超離職 駁與負面傳聞有關

2018-06-10 10:18

孫大千：農產品價崩 蔡英文扮網紅也束手無策

2018-06-10 09:07

缺電英的「小幸運」 寶島改歌王 KUSO影片誰最狂？

2018-06-10 08:00

AIT新館落成 美參議員致函促川普派內閣官員出席

2018-06-10 02:59

陳菊、呂秀蓮 談了1個半小時

2018-06-10 00:09

蔡總統過境？ 龐培歐：政策不變

2018-06-10 00:00

茶葉銷陸被退 茶農求助吳敦義

2018-06-09 23:54

反核食 冷了嗎？ 藍憂公投影響選情

2018-06-09 23:51

五星旗 禁不禁？綠協辦公投很頭大

2018-06-09 23:48

非洲唯一台灣友邦史瓦帝尼 CNN：中國無法拉攏

2018-06-09 20:34

美議員挺台宏邦誼 外交部：雙邊關係友好密切

2018-06-09 20:01

彈劾案記名投票兩版本 12日院會最終定案

2018-06-09 18:51

影／史瓦帝尼王子畢業 國王王妃見證場面溫馨

2018-06-09 16:06

陳菊將出席造勢 姚文智：黑暗漫漫長夜會過去

2018-06-09 14:43

金瓜石事件人權追思 樂聲展現寬容

2018-06-09 13:21

防強過軍改案 藍委立院外徹夜排班防蚊有一套

2018-06-09 12:57

茶農下跪 兩岸夾縫間討生活的無奈

2018-06-09 21:55

總統府：陳菊拜會呂秀蓮 互動氣氛融洽

2018-06-09 20:13
看更多

熱門文章

薪水沒兩百萬不能嘴吳音寧？ 包正豪：我有我來嘴

2018-06-09 23:01

農委會肯定吳音寧績效 北農常董張永成批：騙外行人

2018-06-09 21:16

缺電英的「小幸運」 寶島改歌王 KUSO影片誰最狂？

2018-06-10 08:00

陳菊、呂秀蓮 談了1個半小時

2018-06-10 00:09

A7汙水蘇貞昌24天解決？ 新北市府：早定案

2018-06-10 00:18

提到他....賴清德紅了眼眶：照顧農民是政府的責任

2018-06-10 10:21

孫大千：農產品價崩 蔡英文扮網紅也束手無策

2018-06-10 09:07

非洲唯一台灣友邦史瓦帝尼 CNN：中國無法拉攏

2018-06-09 20:34

年薪沒200萬不能批吳音寧 游淑慧：700萬才能投總統？

2018-06-10 12:32

【即時短評】LeBron都被評 吳音寧為何不能?

2018-06-10 11:53

五措施救墾丁、恆春觀光 交通部獎助搭機客800元

2018-06-09 21:31

跟了連戰18年的丁遠超離職 駁與負面傳聞有關

2018-06-10 10:18

北農爭議延燒 韓國瑜遭傳喚 國民黨人士質疑與高雄市長選舉有關

2018-06-09 23:34

林聰賢大讚香蕉療效 網批：假新聞 食藥署查嗎？

2018-06-10 11:50

律師「戰階級」護吳音寧 包正豪嗆：我年薪有資格嘴

2018-06-09 23:00

台北市長參選爆炸 目前已多達11人表態角逐

2018-06-10 16:39

愛護、支持農民 賴清德：勿傳鳳梨、香蕉價跌假新聞

2018-06-10 13:05

為不當冤大頭 海軍拉法葉艦自力性能提升困難重重

2018-06-10 11:28

綠提假新聞拘罰 藍營搖頭

2018-06-09 23:55

綠委倡立法查假新聞 黃國昌：應先推查辦官員國會說謊

2018-06-10 11:36

馬英九出席王大閎追思會 徐旭東：王比貝聿銘「高」

2018-06-09 19:58

茶農下跪 兩岸夾縫間討生活的無奈

2018-06-09 21:55

總統府：陳菊拜會呂秀蓮 互動氣氛融洽

2018-06-09 20:13

影／中國打壓不斷 兩岸政策協會民調：63.6%挺政府反制

2018-06-10 14:47

醫師：最怕赤腳、穿短褲溜滑梯

2018-06-10 00:22

AIT新館落成 美參議員致函促川普派內閣官員出席

2018-06-10 02:59

面對中共文攻武嚇…阿扁：你不怕 它越怕你！

2018-06-10 14:31

傳台農發香蕉貨源不明 農委會：中傷的謠言

2018-06-09 20:37

五星旗 禁不禁？綠協辦公投很頭大

2018-06-09 23:48

侯友宜：台灣不需要嘴巴很會說話 但挑起政治之爭的人

2018-06-10 14:45

茶葉銷陸被退 茶農求助吳敦義

2018-06-09 23:54

北農查帳…柯營傳內訌 藍綠夾攻

2018-06-09 22:46

反核食 冷了嗎？ 藍憂公投影響選情

2018-06-09 23:51

孩童小心！烈日烤遊具 暗藏嬉戲風險

2018-06-10 00:56

金門海龍蛙兵操演 闊劍地雷現身

2018-06-10 16:00

蔡總統過境？ 龐培歐：政策不變

2018-06-10 00:00

蘇貞昌：A7問題已解決 不必再噴口水

2018-06-10 16:47

丁守中：當選後移除內湖垃圾山 北市環保局：不宜擾動

2018-06-10 17:15

談台北市選情 黃國昌：非常、非常失望

2018-06-10 16:40

多圖／金防部秀戰技 火砲快速轉移陣地

2018-06-10 11:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top