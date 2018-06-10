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影／中國打壓不斷 兩岸政策協會民調：63.6%挺政府反制

2018-06-10 14:47聯合報 記者游昌樺╱即時報導

兩岸政策協會今天公布民調指出，面對對岸打壓，63.6%受訪民眾支持政府應有反制措施，並且52.2%認為政府不應該接受「一中原則的九二共識」，民進黨立委羅致政認為，民調顯示國民黨持續脫離台灣主流民意，且很多兩岸重要議題存在藍綠落差，落差可能越來越大。

民進黨立委羅致政認為：「多數民眾面對對岸打壓，還是認為政府不應該接受九二共識，所以國民黨不斷主張我們要接九二共識，是跟台灣主流民意進一步脫離的，而且他們原本認為在被打壓之後，會讓政府往這個地方靠，結果發現主流民意剛好相反。」

近來兩岸關係緊張，對案頻挖我邦交國之外，包括施壓讓台灣無法參與WHA，以及要求各國民航將台灣改名，兩岸政策協會做了民調，有63.6%的民眾支持政府應有反制措施，並且有60.9%民眾認為蔡政府嚴審中國官員來台申請，學者范世平也指出大陸打壓台灣恐變惡性循環，反讓台灣民眾更支持政府親美的做法。

台灣師範大學政治學系教授范世平分析兩岸情勢：「中國大陸也沒辦法去做根本解決，他看到台灣跟美國越接近，他當然不高興，但他除了用更強硬的挖邦交國手法，他沒有別的方法，但是又讓台灣更加推向美國，2020年總統可能就是路線親中親美的決定。」

兩岸政策協會10日召開記者會，公布「海峽論壇與近期兩岸互動」民意調查結果。記者徐...
兩岸政策協會10日召開記者會，公布「海峽論壇與近期兩岸互動」民意調查結果。記者徐宇威/攝影
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民調九二共識民進黨

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