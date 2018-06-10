美眾議員哈博今來台 將與我政府高層會面
美國聯邦眾議院國會臺灣連線共同主席哈博(Gregg Harper)一行3人，將於今天6月10日至訪台，預計停留3天離台。外交部今日發布新聞稿指出，這是哈博眾議員自2015年接任臺灣連線共同主席以來首度訪臺，除應邀出席美國在台協會台北辦事處(AIT/T)新館落成典禮外，也將拜會我政府高層及接受外交部長吳釗燮款宴，就臺美安全、經貿合作及兩岸情勢等議題交換意見。
外交部指出，美國在台協會(AIT)依據美國國會於1979年通過的「臺灣關係法」(TRA)成立，哈博此次來臺出席AIT/T新館落成典禮，特別具有非凡的意義，不僅見證臺美關係歷久彌新的關鍵里程碑，也彰顯美國會長期對我國的強勁支持。
外交部表示，哈博共同主席是我國在美國國會的重要友人，一向積極在國會協助推動各項友我議案，並在各場域為我發聲，包括在本年5月連署眾議院致世界衛生組織(WHO)幹事長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)的聯名函，力促邀請我方以觀察員身分參加本年第71屆「世界衛生大會」(WHA)，另曾於去(106）年連署並投票支持鼓勵臺美高層互訪的「臺灣旅行法」(H.R.535）。105年6月總統蔡英文上任後首次出訪過境邁阿密時，哈博特地從華府飛到當地與蔡英文會晤表達歡迎。
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