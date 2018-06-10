美眾議員哈博今來台 將與我政府高層會面

2018-06-10 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



美國聯邦眾議院國會臺灣連線共同主席哈博(Gregg Harper)一行3人，將於今天6月10日至訪台，預計停留3天離台。外交部今日發布新聞稿指出，這是哈博眾議員自2015年接任臺灣連線共同主席以來首度訪臺，除應邀出席美國在台協會台北辦事處(AIT/T)新館落成典禮外，也將拜會我政府高層及接受外交部長吳釗燮款宴，就臺美安全、經貿合作及兩岸情勢等議題交換意見。

外交部指出，美國在台協會(AIT)依據美國國會於1979年通過的「臺灣關係法」(TRA)成立，哈博此次來臺出席AIT/T新館落成典禮，特別具有非凡的意義，不僅見證臺美關係歷久彌新的關鍵里程碑，也彰顯美國會長期對我國的強勁支持。