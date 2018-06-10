親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北農風波續發酵
向假新聞宣戰？
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
烈日遊具似烤盤
政治
軍事
綜合

波登一句好評 改變這家中餐館命運

提到他....賴清德紅了眼眶：照顧農民是政府的責任

美眾議員哈博今來台 將與我政府高層會面

2018-06-10 11:18聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

美國聯邦眾議院國會臺灣連線共同主席哈博(Gregg Harper)一行3人，將於今天6月10日至訪台，預計停留3天離台。外交部今日發布新聞稿指出，這是哈博眾議員自2015年接任臺灣連線共同主席以來首度訪臺，除應邀出席美國在台協會台北辦事處(AIT/T)新館落成典禮外，也將拜會我政府高層及接受外交部長吳釗燮款宴，就臺美安全、經貿合作及兩岸情勢等議題交換意見。

外交部指出，美國在台協會(AIT)依據美國國會於1979年通過的「臺灣關係法」(TRA)成立，哈博此次來臺出席AIT/T新館落成典禮，特別具有非凡的意義，不僅見證臺美關係歷久彌新的關鍵里程碑，也彰顯美國會長期對我國的強勁支持。

外交部表示，哈博共同主席是我國在美國國會的重要友人，一向積極在國會協助推動各項友我議案，並在各場域為我發聲，包括在本年5月連署眾議院致世界衛生組織(WHO)幹事長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)的聯名函，力促邀請我方以觀察員身分參加本年第71屆「世界衛生大會」(WHA)，另曾於去(106）年連署並投票支持鼓勵臺美高層互訪的「臺灣旅行法」(H.R.535）。105年6月總統蔡英文上任後首次出訪過境邁阿密時，哈博特地從華府飛到當地與蔡英文會晤表達歡迎。

美國聯邦眾議院國會臺灣連線共同主席哈博(Gregg Harper)一行3人，訪台...
美國聯邦眾議院國會臺灣連線共同主席哈博(Gregg Harper)一行3人，訪台三日，這是哈博接任臺灣連線共同主席以來首度訪臺，將拜會我政府高層及接受外交部長吳釗燮款宴。圖／聯合報系資料照
分享

外交部美國在台協會蔡英文

相關新聞

提到他....賴清德紅了眼眶：照顧農民是政府的責任

2018-06-10 10:21

跟了連戰18年的丁遠超離職 駁與負面傳聞有關

2018-06-10 10:18

孫大千：農產品價崩 蔡英文扮網紅也束手無策

2018-06-10 09:07

缺電英的「小幸運」 寶島改歌王 KUSO影片誰最狂？

2018-06-10 08:00

AIT新館落成 美參議員致函促川普派內閣官員出席

2018-06-10 02:59

陳菊、呂秀蓮 談了1個半小時

2018-06-10 00:09

蔡總統過境？ 龐培歐：政策不變

2018-06-10 00:00

茶葉銷陸被退 茶農求助吳敦義

2018-06-09 23:54

反核食 冷了嗎？ 藍憂公投影響選情

2018-06-09 23:51

五星旗 禁不禁？綠協辦公投很頭大

2018-06-09 23:48

非洲唯一台灣友邦史瓦帝尼 CNN：中國無法拉攏

2018-06-09 20:34

美議員挺台宏邦誼 外交部：雙邊關係友好密切

2018-06-09 20:01

彈劾案記名投票兩版本 12日院會最終定案

2018-06-09 18:51

影／史瓦帝尼王子畢業 國王王妃見證場面溫馨

2018-06-09 16:06

陳菊將出席造勢 姚文智：黑暗漫漫長夜會過去

2018-06-09 14:43

邦交生變？美眾議員：相信宏都拉斯不會棄台

2018-06-09 13:27

金瓜石事件人權追思 樂聲展現寬容

2018-06-09 13:21

史瓦帝尼國王兒子 將留台讀碩士

2018-06-09 13:04

防強過軍改案 藍委立院外徹夜排班防蚊有一套

2018-06-09 12:57

影╱銷大陸茶葉被退 茶農向吳敦義下跪陳情

2018-06-09 11:24

史瓦帝尼王子畢業 實踐同學讚人好有親和力

2018-06-09 11:15

台農技團教種水果 聖多美農民脫貧買房

2018-06-09 10:13

震災伸援手 海地人：援助要像台灣一樣

2018-06-09 10:13

朱學恒家跳電 嘆：我的台灣價值果然沒有通過考驗！

2018-06-09 09:15

公開「台灣本色」歌詞 扁12月16日要高歌一曲？

2018-06-09 08:51

台友邦宏都拉斯不保？ 美眾議員：相信宏國會留下來

2018-06-09 06:39

茶農下跪 兩岸夾縫間討生活的無奈

2018-06-09 21:55

總統府：陳菊拜會呂秀蓮 互動氣氛融洽

2018-06-09 20:13

美允許蔡英文8月過境？龐培歐：對台政策不變

2018-06-09 13:28

史瓦帝尼國王獲實踐頒發名譽博士 王子留台攻讀碩士

2018-06-09 12:01
看更多

熱門文章

薪水沒兩百萬不能嘴吳音寧？ 包正豪：我有我來嘴

2018-06-09 23:01

農委會肯定吳音寧績效 北農常董張永成批：騙外行人

2018-06-09 21:16

北農風波延燒 柯文哲：吳音寧已奄奄一息

2018-06-09 13:11

缺電英的「小幸運」 寶島改歌王 KUSO影片誰最狂？

2018-06-10 08:00

陳菊、呂秀蓮 談了1個半小時

2018-06-10 00:09

傘兵秦良丰醫療路 嚴德發：醫療復健國防部全包

2018-06-09 17:46

非洲唯一台灣友邦史瓦帝尼 CNN：中國無法拉攏

2018-06-09 20:34

重罰假新聞 綠委提案修法

2018-06-09 13:23

A7汙水蘇貞昌24天解決？ 新北市府：早定案

2018-06-10 00:18

五措施救墾丁、恆春觀光 交通部獎助搭機客800元

2018-06-09 21:31

提到他....賴清德紅了眼眶：照顧農民是政府的責任

2018-06-10 10:21

黃國昌下戰帖 侯友宜：委員應該在立院

2018-06-09 17:05

跟了連戰18年的丁遠超離職 駁與負面傳聞有關

2018-06-10 10:18

律師「戰階級」護吳音寧 包正豪嗆：我年薪有資格嘴

2018-06-09 23:00

孫大千：農產品價崩 蔡英文扮網紅也束手無策

2018-06-10 09:07

北農爭議延燒 韓國瑜遭傳喚 國民黨人士質疑與高雄市長選舉有關

2018-06-09 23:34

查北農帳遭爆市府內訌 柯P：不介入藍綠運作

2018-06-09 13:01

國軍漢光實兵今年這麼操 華美總檢討11日舉行

2018-06-09 17:45

綠提假新聞拘罰 藍營搖頭

2018-06-09 23:55

茶農下跪 兩岸夾縫間討生活的無奈

2018-06-09 21:55

馬英九出席王大閎追思會 徐旭東：王比貝聿銘「高」

2018-06-09 19:58

總統府：陳菊拜會呂秀蓮 互動氣氛融洽

2018-06-09 20:13

火力全開 侯友宜發言人批蘇貞昌是「割稻王」

2018-06-09 16:00

AIT新館落成 美參議員致函促川普派內閣官員出席

2018-06-10 02:59

醫師：最怕赤腳、穿短褲溜滑梯

2018-06-10 00:22

影／史瓦帝尼王子畢業 國王王妃見證場面溫馨

2018-06-09 16:06

影／將換吳音寧？洪耀福否認 柯不知情：台北政壇都鯊魚

2018-06-09 17:16

傳台農發香蕉貨源不明 農委會：中傷的謠言

2018-06-09 20:37

交部預告遊覽車租賃契約 駕車時間不得超過10小時

2018-06-09 13:00

五星旗 禁不禁？綠協辦公投很頭大

2018-06-09 23:48

柯文哲：吳音寧能力沒問題 應付政壇吃力

2018-06-09 16:36

冷眼集／綠委修法邏輯不通 暴露執政者傲慢！

2018-06-09 12:59

遏止假新聞 邱志偉提案修法最重可拘3日

2018-06-09 15:15

史瓦帝尼國王獲實踐頒發名譽博士 王子留台攻讀碩士

2018-06-09 12:01

反核食 冷了嗎？ 藍憂公投影響選情

2018-06-09 23:51

北農查帳…柯營傳內訌 藍綠夾攻

2018-06-09 22:46

柯文哲臉書讚吳音寧 姚文智批放毒又要當和事佬

2018-06-09 14:44

郝龍斌抵金為楊鎮浯站台 誓師金門團結再出發

2018-06-09 17:11

茶葉銷陸被退 茶農求助吳敦義

2018-06-09 23:54

行政院：因應網路謠言 兼顧言論自由與國安

2018-06-09 16:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top