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噁圖慎入！ PTT網友提「不要用鋼鐵吸管的理由」

缺電英的「小幸運」 寶島改歌王 KUSO影片誰最狂？

2018-06-10 08:00聯合報 記者郭宣彣陳思穎／報導

網友自製影片把「小幸運」改編成「缺電英」，反諷總統蔡英文台灣不缺電的說法。 圖／...
網友自製影片把「小幸運」改編成「缺電英」，反諷總統蔡英文台灣不缺電的說法。 圖／取自臉書老天鵝娛樂
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政治人物言行受民眾檢視，說的跟做的如果不一樣，過去會被罵、被寫文章批評，現在還會被用流行樂曲改編歌詞，加上KUSO影片諷刺。

蔡英文總統選前說，「民進黨執政之後，絕對不會缺電」，現在很多人不以為然。因為擔心缺電不分藍綠，最近有人把歌手田馥甄的「小幸運」改編成「缺電英」，引發不小的共鳴；類似的嘲諷影片不勝枚舉，讓人不不禁讚嘆，網友真是創意無限。

小英總統一再保證不缺電 為何有人怕怕

小英總統針對台灣用電多次發言，選前曾說，「我跟大家保證，民進黨執政後，絕對不會缺電」。選後曾說「我有把握，可以確保今年夏天的供電穩定」、「不會讓人民在缺電、核電二選一」，又說「台灣其實是不會缺電的」。

擺在眼前的是，去年尼莎颱風吹倒花蓮和平電廠的鐵塔，電力驟減130萬瓩，台電一度恐亮起限電警戒紅燈，暴露台灣夏季供電問題。核二廠2號機重啟，更讓民眾起疑，台灣真的不缺電嗎？

改編歌曲「缺電英」 網友回響熱列

台灣近期經常發生跳電問題，讓民眾超傻眼。臉書平台「老天鵝娛樂」就改編田馥甄「小幸運」的歌詞，寫成「缺電英」，自製影片反諷小英總統。

影片開頭的口白說，「很久很久以後我們才知道，當一個總統說我們再也不缺電，不是真的不缺電，而是，她在唬爛你！選前選後都騙你」，讓人忍不住想聽她要唱什麼。

歌詞中除了揶揄用電困境，台北農產總經理吳音寧「高薪實習生」、台大「拔管」等爭議也被寫入，不少網友大讚力推，直呼「太貼切了」。

一例一休寫成歌 嘲諷沒還七天假

賴清德接任行政院長後，一句「做功德」惹怒長照人員，並激發網友創意，出版「功德院版本的勞基法修法廣告」，還有網友改編張震嶽的「愛我別走」，寫成新歌「一例一休」，揶揄「改變，是為了壓榨最辛苦的你。」

朱立倫沒有做滿 網友寫歌「落跑」

新北市長朱立倫多次表示會「做好、做滿」，但他卻在2015年國民黨主席任內，宣布辭掉新北市長，角逐2016總統大位。有網友改編張宇的「趁早」成「落跑」，諷刺朱立倫沒有履行當初競選連任新北市長的承諾。

口述加影片 網友也很捧場

網友除了用歌曲KUSO反諷時事，也有人結合「電影」、「照片」，以很有「台灣味」的口述方式，評論一例一修、軍公教退休金遭砍等問題，也受關注。

「顏阿寬」在民進黨全面執政滿2年發表評論，問網友「你的生活過得如何？你快樂嗎？」，有些用語讓人聽了不禁會心一笑。

鹿茸是鹿耳朵的毛 馬英九自我調侃

KUSO影片也不全然都是在消遣別人，前總統馬英九在卸任前，也自製影片回應網友他臉書的批評，像是「死亡之握」、「鹿茸是鹿耳朵的毛」、「馬腦水母」、「逆轟高灰」等都有提到，自我調侃，贏得不少好評。

KUSO影片有共鳴 學者：一定要很有梗

文化大學廣告系主任鈕則勳表示，改編歌詞諷刺政治人物的KUSO影片，容易引起共鳴，主要是因為多選用的歌曲很紅，大家很快就能哼出旋律，記憶度也深。此外歌詞以顯著新聞事件去改編，符合時事脈絡，民眾聽了之後可能莞爾一笑。

鈕則勳認為，此類型影片很有可能會對選情造成影響，因為除了單純為了諷刺、搞笑創作外，有些影片的目標群眾原本對政治不關心，但看了這些KUSO影片，可能會對政治現況有特定印象，至於原本就關心政治的民眾看過後，可能加強既有印象。

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