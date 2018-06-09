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影／史瓦帝尼王子畢業 國王王妃見證場面溫馨

2018-06-09 16:06聯合報 記者林澔一╱即時報導

實踐大學9號舉辦畢業典禮，我國友邦史瓦帝尼王國王子班柯希也是畢業生之一，他也代表畢業生致詞，包括副總統陳建仁、外交部吳釗燮、駐史瓦帝尼大使陳經銓等都到場祝賀。史瓦帝尼王國皇室一行40多人也到場見證，場面溫馨，班柯希就讀的是企業管理學系全英語國際企業組，因為熱愛台灣，他會在實踐繼續攻讀碩士學位。

非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（右二）上午出席兒子班柯希（左一）的畢業典禮，除...
非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（右二）上午出席兒子班柯希（左一）的畢業典禮，除了兒子畢業，恩史瓦帝也獲頒實踐大學第一個名譽管理學博士學位。記者林澔一／攝影
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實踐大學吳釗燮外交部

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