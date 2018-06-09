金瓜石事件人權追思 樂聲展現寬容

2018-06-09 13:21 中央社 新北9日電



二戰期間日本政府因整肅異議份子發生「金瓜石事件」，有百人入獄。金瓜石居民今天在紀念性礦石前，參加「1941金瓜石人權追思音樂會」，以歌聲保存歷史與彰顯人權普世價值。

「礦城冤枉的時代，亂世最悲哀；往事仇恨毋計較，目屎放水流。」瓜山國小校友會成員，與金瓜石事件受難者家屬，今天獻唱改編的「望春風」，以樂聲追憶金瓜石事件，全場閉目默禱33秒紀念事件33名受難者。

新北市立黃金博物館長廖文卿表示，「1941金瓜石事件」發生於日本統治台灣的末期，日本人以私通中國、私造武器圖謀造反為由，逮捕金瓜石、水湳洞地區礦民及地方仕紳百餘人入獄。

金瓜石事件一直到西元1945年日本戰敗投降為止，有33人屈死獄中，造成許多家庭破碎、骨肉離散，是不少金瓜石人心中的傷痛。

廖文卿表示，以往認為金瓜石事件發生在1942年，經文化部國家人權博物館籌備處委託專業團隊研究報告「1942金瓜石事件受難者及關係人之口述歷史紀錄再續計畫」指出，金瓜石事件較可能發生在1941年；因此博物館與瓜山國小校友會確認年份後，今年更正為「1941金瓜石人權追思音樂會」。

廖文卿說，人權已成為世界各國重視的議題，瓜山國小校友會與黃金博物館一起舉辦人權追思音樂會，主要是訴求和平意念及保存金瓜石歷史，彰顯人權的普世價值，也感念家屬以平和、寬容的態度看待歷史。

今天的音樂會以優人神鼓深沉卻莊嚴肅穆的鼓聲揭幕，金瓜石在地音樂表演者吳朝潭、蕭煌麟、吳志仁演出薩克斯風與排笛。

當時事件的受害與殉難者，多半為瓜山國小校友會的親屬；校友會理事長連城珍、常務理事及勸濟堂總幹事林欽隆、金瓜石各里長、受難者家屬也在「金瓜石在地紀念性礦石」前獻上象徵純潔的白玫瑰，悼念逝去的故人。

黃金博物館內有「金瓜石事件紀念礦石」，讓更多人瞭解歷史與傷痕，體悟自由與人權的可貴。為緬懷在1941金瓜石事件逝去的故人，每年6月的第2個星期六，瓜山校友會及社區居民會在紀念性礦石前聚首，舉辦追思音樂會。