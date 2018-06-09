柯文哲臉書挺吳音寧 丁守中：肉桶政治已打翻

2018-06-09 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨台北市長參選人丁守中上午參加國民黨文山區黨部慶生會。記者楊正海/攝影 分享 facebook 北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，總統蔡英文日前在民進黨中常會選擇力挺吳音寧，強調吳會做事、不是政治人，台北市長柯文哲昨天也在臉書發文，稱讚吳音寧對台灣農業發展的熱情值得肯定。國民黨台北市長參選人丁守中上午參加國民黨文山區黨部慶生會受訪時出，柯、吳兩人是肉桶政治(政治分贓)，現在肉桶打翻了。

丁守中說，丁守中昨天一方面稱讚吳音寧，另一方面又去北農查帳，他也搞不清楚柯文哲，反正吳音寧是柯文哲和民進黨之間的肉桶政治，現在肉桶打翻了，他們之間有矛盾。