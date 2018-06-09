公開「台灣本色」歌詞 扁12月16日要高歌一曲？
前年12月24日，前總統陳水扁參加女兒陳幸妤牙醫診所開幕，遵守台中監獄的規定「不演講」，但致了23分鐘的詞；去年12月16日，阿扁舉辦簽書會；今年12月，阿扁有什麼規畫？他今天在臉書PO的「新勇歌物語」中「預告」，可能會在音樂會中高歌他寫詞的「台灣本色」。
一直在「新勇哥物語」中表達對許多人、事看法的陳水扁，今天PO的文走向輕鬆，先為預計12月16日舉辦的高雄音樂會「宣傳」，再提醒一下好友們本月16日喜樂島聯盟要在台中舉辦的「獨立公投，正名入聯」活動。
「勇哥」透露，阿扁昨天下午跟高雄音樂會策劃人之一談論扁是否應上台獻唱獄中寫詞譜成的歌曲。這場音樂會預計今年12月16日舉辦，初步規劃將有交響樂團演奏台灣歌，也有合唱、獨唱陳水扁扁作詞、音樂人王明哲譜曲的獄中之歌，還會朗讀扁在獄中寫的劄記。
陳水扁在獄中寫的劄記、詩詞，他此次拿出12篇，今天公開了「台灣本色」，扁說這是他很滿意的一篇。
●扁的「新勇哥物語-131—您想聽年底高雄音樂會阿扁唱歌嗎？」內容如下：
「勇弟：昨天早上幾位在高美園區樹蔭下乘涼消暑的阿伯把阿扁叫過去，說他們不屬藍也不屬綠，是「台灣黨」的。為了守護台灣不被併吞，他們會學習忠狗的精神，縱使台灣淪亡也不會自殺，只要一息尚存，還是要為台灣的復國建國鞠躬盡瘁死而後已。
勇哥：這讓我想起阿扁昨天下午跟年底12月16日將舉辦的高雄音樂會策劃人之一，談論他是否應上台獻唱獄中之歌的相關事宜。當然也要聽聽阿扁們的想法。高雄音樂會初步規劃將有交響樂團演奏台灣歌，也有合唱獨唱阿扁作詞、王明哲譜曲的獄中之歌。中間還會有阿扁在鬼地方趴在地上寫的劄記朗讀，阿扁特別拿出12篇，包括《廟空廟公》、《民宿與爽兵〉、〈東東與紅球》、《月眉藏在裙擺裡〉、〈耙仔機》、《牆是橋板〉、〈幸福人間》、《腳步〉、??。其中《台灣本色》是阿扁很滿意的一篇，想跟「台灣黨」的先進同志們分享互勉！
勇弟：《台灣本色》寫美國結束南北戰爭、南非廢除種族隔離、菲律賓終結西班牙殖民統治、64天安門事件、蘇格蘭獨立運動、鄭南榕自焚赴義，南投聖山台灣神，無不犧牲性命或失去自由。勉勵同為「台灣黨」的大家前進再前進。台灣的未來等著我們決定。我們沒有輸只因還沒贏。更不能喊累，累了就輸了。
勇哥：阿扁的《台灣本色》全文如下：
分裂的房子因林肯的鮮血
美利堅屹立直到永遠。
民主之矛指向黑白籓籬
換來曼德拉的漫漫自由路。
筆比劍更有力的黎剎死後
菲律賓人卻活了起來。
不平安的紫禁城
禁不起坦克人的民主吶喊。
英雄本色的蘇格蘭風笛
面對絞刑仍不改其追求獨立的意志。
南榕公園靜寂的火焰
夜空點亮永恆的星火自由。
多少台灣神的英靈
為改變台灣而在一起。
台灣的未來等著我們決定
我們沒有輸只因還沒贏。
我們不能喊累
喊累就輸了。
不斷地前進前進再前進
才是台灣本色的無窮無盡。
勇弟：阿扁的《台灣本色》也要同時獻給6月16日支持「獨立公投，正名入聯」的喜樂島聯盟伙伴們！」
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