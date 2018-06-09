公開「台灣本色」歌詞 扁12月16日要高歌一曲？

2018-06-09 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁今天預告，今年12月間可能會在音樂會中高歌一曲。圖／聯合報資料照片 分享 facebook 前年12月24日，前總統陳水扁參加女兒陳幸妤牙醫診所開幕，遵守台中監獄的規定「不演講」，但致了23分鐘的詞；去年12月16日，阿扁舉辦簽書會；今年12月，阿扁有什麼規畫？他今天在臉書PO的「新勇歌物語」中「預告」，可能會在音樂會中高歌他寫詞的「台灣本色」。

一直在「新勇哥物語」中表達對許多人、事看法的陳水扁，今天PO的文走向輕鬆，先為預計12月16日舉辦的高雄音樂會「宣傳」，再提醒一下好友們本月16日喜樂島聯盟要在台中舉辦的「獨立公投，正名入聯」活動。

「勇哥」透露，阿扁昨天下午跟高雄音樂會策劃人之一談論扁是否應上台獻唱獄中寫詞譜成的歌曲。這場音樂會預計今年12月16日舉辦，初步規劃將有交響樂團演奏台灣歌，也有合唱、獨唱陳水扁扁作詞、音樂人王明哲譜曲的獄中之歌，還會朗讀扁在獄中寫的劄記。

陳水扁在獄中寫的劄記、詩詞，他此次拿出12篇，今天公開了「台灣本色」，扁說這是他很滿意的一篇。