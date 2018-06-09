台友邦宏都拉斯不保？ 美眾議員：相信宏國會留下來

2018-06-09 06:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯蕾緹南8日在國會舉行的一場論壇表示，中國大陸企圖拉攏台灣友邦宏都拉斯，但她相信宏都拉斯會留下。華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook

布吉納法索與台灣斷交後，一度傳出宏都拉斯與台邦交恐生變；美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯蕾緹南8日表示，她剛與宏都拉斯總統葉南德茲會晤，得知中國大陸企圖拉攏宏都拉斯，但她相信宏都拉斯不會離台灣而去。

羅斯蕾緹南說，台灣（近期）已失去兩個邦交國（指多明尼加與布吉納法索），不能再流失，因為這將開始骨牌效應。

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）8日在國會舉行關於中國大陸在拉美影響力的論壇，羅斯蕾緹南（Ileana Ros-Lehtinen）出席致詞，歐巴馬政府的前拉美顧問埃里克森（Daniel Erikson）、軍事專家費雪禮等人與談。

羅斯蕾緹南致詞指出，她前一天會晤葉南德茲（Juan Orlando Hernández）時，向他表達對於中國大陸孤立台灣的關切，並請葉南德茲別被北京不實的承諾騙了。

羅斯蕾緹南轉述葉南德茲的話表示，葉南德茲說宏都拉斯的問題是貧窮，正在尋求財政支援，無論從哪裡獲得；羅斯蕾緹南說，葉南德茲要求美國幫忙。

葉南德茲還告訴羅斯蕾緹南，中國大陸的確試圖籠絡，並做出許多承諾；羅斯蕾緹南則告訴葉南德茲，中國大陸過去也做出許多承諾，但沒有實現。

「我想他（葉南德茲）會留下來的。」羅斯蕾緹南說。

羅斯蕾緹南7日透過推特發布與葉南德茲的合照，並寫道雙方討論了中國大陸對中美洲的負面影響等議題，隨著共同的民主與人權價值遭受攻擊，現在發展美國、宏都拉斯、台灣之間的合作關係，比以往更重要。

羅斯蕾緹南並說，美國需要與台灣站在一起，深化美台夥伴關係至關重要，無論是透過簽署貿易協定，還是對台軍售。

羅斯蕾緹南會後受訪表示，她非常擔心中國大陸對全球經濟的影響愈來愈大，尤其在拉美與非洲；她說，每次與外國官員會面時，都要確保他們理解，與台灣維持關係符合他們最佳利益，且不要對中國大陸不實的承諾信以為真。

此外，羅斯蕾緹南證實國務院主管教育與文化的助理國務卿羅伊斯（Marie Royce）將出席美國在台協會（AIT）台北新館的落成儀式；她說，很高興羅伊斯將前往，她一直強力支持美台關係。