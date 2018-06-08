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逝世周年前夕齊柏林基金會成立 好友：他正在天上飛

2018-06-08 23:49聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

「如果你曾因『看見台灣』而感動，如果你想成為下一個齊柏林，請在看見後行動，讓齊柏林的夢想繼續展翅。」10日是紀錄片「看見台灣」導演齊柏林逝世周年，台灣阿布電影公司董事長萬冠麗，8日舉行記者會，宣布「看見‧齊柏林基金會」的成立。

在齊柏林最喜愛的歌曲「阿巴塱之歌」中，他的親人好友齊聚一堂，期許基金會延續齊柏林的生命，讓他的夢想重新振翅翱翔。基金會董事長是對齊柏林有知遇之恩的國道新建工程局首任局長歐晉德、執行長為萬冠麗，董事與顧問包括導演吳念真、荒野保護協會榮譽理事長李偉文等，皆出席述說對齊柏林的懷念與對基金會的期許。

齊柏林的父母、妻子與子女全家到場。長子齊廷洹特別穿上父親為他訂做的西裝上台，代表齊家人致詞。

「這一年，白天特別快，晚上一個人時過得特別慢，謝謝大家陪我們一家度過這一年。」他表示，希望父親留下的卅萬張影像，透過基金會用非營利的方式「讓更多人看見」。

「我跟台灣的土地，談了一場戀愛；希望你我都是台灣土地、一生一世的戀人。」萬冠麗引用齊柏林的話，鼓勵更多人加入基金會。她表示，基金會的目標之一是運用齊柏林留下的影像遺產，建造台灣GIS空拍影像地圖，「只要滑鼠滑過去，就可以看到這25年來每吋土地的土地變遷。」

一位齊柏林工作夥伴回憶，一年前在「看見台灣2」的開鏡儀式上，齊柏林告訴她:「天氣太好了，我必須趕快飛；天氣不好時，我再找你。」沒想到，他再也沒回來。主持人王文華說，「今天天氣很好，相信齊柏林正在天上飛。」

為了紀念齊柏林，中華郵政本月發行「看見台灣」郵票小全張，將「南投玉山天籟」等四張齊柏林空拍照片放上郵票。國家地理雜誌也發行「看見‧齊柏林特刊」，文中形容齊柏林是「一位真正的台灣探險家」。

●「看見．齊柏林基金會」、聯合報系願景工程、台灣阿布電影公司，攜手於6月18日（周一）下午兩時於松菸誠品表演廳舉辦「齊柏林逝世週年紀念講座」。講座由作家楊照主持，作家陳文茜與李偉文擔任主講人，邀民眾一起探討「齊柏林走後，我們的土地停止了哀愁嗎? 」活動報名網址：https://www.accupass.com/event/1805281840521393464500

齊柏林的父母、妻子與子女全家到場參加齊柏林基金會成立記者會。記者陳宛茜/攝影
齊柏林的父母、妻子與子女全家到場參加齊柏林基金會成立記者會。記者陳宛茜/攝影
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柏林看見台灣

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