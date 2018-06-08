「用電大戶節能方案」喊卡 張善政：愚蠢決策怎來的？

2018-06-08 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



因應夏季用電尖峰，行政院原擬推動「用電大戶節能方案」，規畫在備轉容量率低於3%、供電亮出紅燈時，希望全國3000多個用電大戶配合節電5%，但已證實將暫時不實施。行政院前院長張善政今天在臉書提出質疑：「我要問：決策怎麼來的？」

這項「用電大戶節能方案（草案）」推出後，就被質疑是「懲罰」用電大戶；在草案預告階段，也有不少科學園區的企業向民進黨立院黨團反映，像台積電等很多公司都自認已是節電的「模範生」，很難再配合進一步節電，否則將影響公司產能。

聯合報前天率先披露該方案傳出暫緩上路。行政院發言人徐國勇昨天表示，「今年不會有缺電問題」，並證實該方案將暫時不實施，但其餘節能措施的政策不會改變。

張善政今在臉書表示，行政院先前打算推動「用電大戶節能方案」，要求全台 1000瓩以上的工商業用電大戶節電 5%，否則未達標電費加收4成；報載這個方案喊停，他猜想理由不外是「產業反彈、實施困難」。

「當初這個方案就是極其愚蠢的想法，政府的主事者顯然對國內產業缺乏瞭解，過程又沒有好好徵詢業者，弄到最後自己打臉。」張善政表示，國內用電大戶在電費壓力下，怎會不知設法自主節電，還要政府出面？

他表示，以台積電為例，節能節水效率都已是國際楷模，政府難道不知？台積電近年擊敗三星等國際對手得到大筆訂單，業務成長（用電也會順勢成長）政府難道不知？