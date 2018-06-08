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立院協商破局 周邊拒馬封路

2018-06-08 16:46聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

立法院蘇嘉全今天召集朝野協商，但朝野黨團對於臨時會議程看法分歧，協商宣告破局，將在11日舉行談話會決定議程。立法院山雨欲來，為防止退伍軍人組成的「八百壯士」等團體再度上演激烈抗爭，下午開始院區外再度架起蛇籠拒馬。

立法院外再度架起大量蛇籠拒馬。記者林澔一／攝影
立法院外再度架起大量蛇籠拒馬。記者林澔一／攝影
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立院朝野協商破局，山雨欲來。記者林澔一／攝影
立院朝野協商破局，山雨欲來。記者林澔一／攝影
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立法院外再度架起大量蛇籠拒馬。記者林澔一／攝影
立法院外再度架起大量蛇籠拒馬。記者林澔一／攝影
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立法院退伍軍人蘇嘉全

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