史國王子留台念研究所 總統盼年輕世代固邦誼

2018-06-08 16:49 中央社 台北8日電



史瓦帝尼王儲班科希王子。圖／實踐大學提供 分享 facebook 總統蔡英文今天在國宴上恭喜史瓦帝尼王子班科希將從實踐大學畢業，接下來會繼續留台讀研究所和實習；台灣會與史國繼續深化教育合作，促進年輕世代交流，為邦誼打下更深基礎。

友邦史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M.King MswatiⅢ）應邀訪台，慶祝台史建交50週年。

蔡總統國宴款待恩史瓦帝三世，她說，期待台灣與史瓦帝尼不斷強化彼此連結，今年4月她在史瓦帝尼見到與當地人民一起打拚的台灣人，也見到從台灣畢業的10位實習醫師，他們回到家鄉貢獻所學，期待有更多學弟學妹加入他們的行列。

蔡總統說，現在台灣的校園有250多位史瓦帝尼的學生，他們與台灣的年輕世代一起學習、一起成長，未來也都是史瓦帝尼重要人才。

蔡總統指出，她要特別恭喜在座的班科希王子，明天就要從實踐大學畢業，而國王恩史瓦帝三世也將獲頒管理學名譽博士學位。

蔡總統表示，她聽說班科希王子拍過微電影，分享在台灣生活經驗，接下來也會繼續留在台灣讀研究所和實習；未來台灣會與史瓦帝尼繼續深化教育合作，也希望有更多學生跟班科希王子一樣，一起促進兩國年輕世代的交流，對彼此國家了解，為邦誼打下更深基礎。

恩史瓦帝三世致詞提到，他非常期待未來有一天台灣能夠參與國際社會，在農業、醫療、ICT、教育等領域，貢獻並且分享台灣的專業，也因此，史瓦帝尼會永遠地支持台灣的國際參與，對國際社會有所貢獻。

恩史瓦帝三世並說，未來兩國會在未來的發展道路上，攜手合作，繼續互助互惠。

台史兩國稍早已簽署經濟合作協定，恩史瓦帝三世指出，這項協定確保史瓦帝尼的企業能夠有優先的市場准入，並且也為台灣的企業帶來許多的機會投資史瓦帝尼王國，同時也可以讓台灣的企業與史瓦帝尼的其他貿易夥伴進行區域以及國際的貿易。

另外，恩史瓦帝三世提到，非常樂見台灣即將擴大對史瓦帝尼王國醫療產業的協助，特別是史京政府醫院，台灣協助興建新的轉診醫院，提供更專業的特殊領域醫療服務。