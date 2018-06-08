親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北農風波續發酵
漢光演習秀戰力
F-16戰鬥機墜毀
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

北農送酒事件延燒市府？劉奕霆：有送府院和五都發言人

台新金關鍵二招 董事改選大獲全勝

台史簽署經濟合作協定 5面向開啟新局

2018-06-08 16:52中央社 台北8日電

蔡英文總統（右）上午以軍禮歡迎史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（左）。 聯合報系記者...
蔡英文總統（右）上午以軍禮歡迎史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（左）。 聯合報系記者林澔一／攝影
分享
經濟部長沈榮津與史瓦帝尼商工暨貿易部部長馬布札，今天在總統蔡英文及史國國王恩史瓦帝三世見證下簽署台史經濟合作協定，將從5大面向推展合作，開展雙邊經貿新局。

史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. KingMswatiⅢ）訪台，蔡總統今天以軍禮歡迎，並共同見證雙邊簽署「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府經濟合作協定」。經濟部表示，此項協定包括貿易、投資、加工出口區、技術、人員交流與合作等5大面向的經濟合作計畫。

在貿易合作方面，除重申雙方在世界貿易組織（WTO）權利與義務外，也定義未來在標準、技術性貿易障礙、食品安全檢驗及動植物防疫檢疫（SPS）、創新、科技、行銷等合作領域；台灣將提供史國蔗糖、牛肉、豬肉、蔬菜、松木及紡織品等153項產品關稅優惠，其中蔗糖在8.1萬公噸配額內免關稅。

投資合作部分，史國應定期舉辦會議，協助在史投資台商解決投資障礙，並提供投資誘因，並提供台灣參與非洲經濟整合資訊，將有助台灣在非洲的投資與貿易工作。

加工出口區合作部分，台灣將以國內加工出口區經驗，與史國經濟特區交流管理、研發經驗，並提供培訓計畫。技術合作部分，將建立技術合作機制，以發展農業、觀光、環境、教育、資通訊、公衛醫療等領域。

人員交流與合作部分，將透過專家學者互訪，就雙方同意的產業合作領域，以研習、分享經驗、提供諮詢及訓練專家等型態進行人員交流，提供產業鏈相關協助。

經濟部指出，台灣去年出口至史瓦帝尼金額為742萬美元，自史國進口18萬美元，雙邊貿易額雖不大，但史瓦帝尼積極參與區域經濟整合，拓銷非洲20多國都享有關稅優惠，對歐盟、美國、加拿大、日本及拉美地區也有關稅優惠，有助到當地投資台商開發第三國市場，掌握非洲區域2.5兆美元產值商機。

非洲關稅經濟部

相關新聞

立院協商破局 周邊拒馬封路

2018-06-08 16:46

立法院臨時會朝野協商無共識 下周一談話會決定議程

2018-06-08 12:18

QS大學排名被改旗 外交部：捍衛我尊嚴立場不容挑戰

2018-06-08 16:29

台灣參與國際困難 總統：孤立主義從不是選項

2018-06-08 14:51

史瓦帝尼國王訪台 將簽經濟合作

2018-06-08 14:27

八百壯士重返立院部署四波街頭運動 喊糧草不足

2018-06-08 13:11

投資台灣事務所掛牌喊卡？ 行政院：順延舉行

2018-06-08 12:15

30元查賄標準要調？檢察總長江惠民：不更動

2018-06-08 12:08

破除斷交傳聞 史瓦帝尼國王：盼雙邊關係傳承至下一代

2018-06-08 12:00

立院將開臨時會 柯建銘：軍改是重中之重

2018-06-08 11:39

我女外交官霸氣回應澳航：台灣從來不是中國的一省

2018-06-08 11:00

【即時短評】蔡總統英明 假新聞在這裡

2018-06-08 10:45

談大巨蛋 邱文祥：柯P這樣的行事作風，誰還敢做事？

2018-06-08 09:56

軍人年改怎麼過? 蘇嘉全今協商

2018-06-08 06:56

年改效應 去年公教警退休減少

2018-06-08 00:16

軍改下周闖關列首案 八百壯士準備重返立院

2018-06-08 00:00

立院將開臨時會審軍人年改 政院拒馬又架起來了

2018-06-07 22:56

內政部通過下修警校畢業生服務年限 人才更多元任用

2018-06-07 22:40

國民黨：民進黨幹話治國 精選十句是這些

2018-06-07 20:54

參加永續峰會 賴清德：2025達成數位普及率80％

2018-06-07 19:16

我國今成為「國際醫藥法規協和會」會員

2018-06-07 18:52

國民黨痛批：農委會胡亂攻擊 令人啼笑皆非的無能

2018-06-07 18:38

礦業法被擱置 環團籲排入臨時會

2018-06-07 18:27

散布香蕉傾倒不實照片？徐永明要「政治禿鷹」道歉

2018-06-07 18:16

火力電廠減壓有限 監委牽動藍綠

2018-06-07 17:41

加航被迫改名 加拿大駐台代表：加台關係不受影響

2018-06-07 17:04

惡意散佈不實香蕉傾倒照片 陳吉仲要求國民黨道歉

2018-06-07 16:11

鳳梨農恐賠千萬 羅智強：蔡英文不倒台灣怎麼好？

2018-06-07 16:11

臨時會下周一啟動 處理軍人年改和預算解凍案

2018-06-07 15:30

朱立倫：將為新北市公教人員向司法院聲請年改釋憲

2018-06-07 13:27

為年改聲請釋憲 朱立倫表態：「新北也會這樣做」

2018-06-07 12:37

中市怒批監委空汙報告 盧秀燕：小偷批警察有顏色？

2018-06-07 12:35

卓冠廷批監委政黨背景 監委駁：看不懂就不要隨便說

2018-06-07 12:34

我駐美代表處電話遭詐騙集團冒用 紐辦一晚接3百通電話

2018-06-07 12:32

劉兆玄新書《阿飄》呈現官場樣態

2018-06-07 12:21

綠議員躲他？柯P：台灣深藍深綠還是少數

2018-06-07 12:16

監委批中火減碳才1% 卓冠廷：作夢夢到的嗎？

2018-06-07 12:04

世足賽球迷證台灣被加註中國 外交部：俄稱更改有困難

2018-06-07 11:49

水果價崩 鳳梨王子楊宇帆：拜託不要作秀吃水果

2018-06-07 11:43
看更多

熱門文章

綠營讓吳音寧「一夜洗白」 原來都是為了他

2018-06-07 21:47

國民黨：民進黨幹話治國 精選十句是這些

2018-06-07 20:54

攤開吳音寧「會做事」事件簿 蔡英文同路人

2018-06-08 08:00

我女外交官霸氣回應澳航：台灣從來不是中國的一省

2018-06-08 11:00

小英心疼吳音寧被假新聞傷害 孫大千舉證打臉

2018-06-08 08:45

殺很大！兩岸一家親說「拍謝」 柯民調掉15%

2018-06-07 23:50

顏擇雅：反對貼吳250工讀生標籤 看報表很了不起嗎

2018-06-08 11:44

散布香蕉傾倒不實照片？徐永明要「政治禿鷹」道歉

2018-06-07 18:16

呂秀蓮願與陳菊聊敘 扁：姚文智的長夜將很快過去

2018-06-08 07:49

【即時短評】蔡總統英明 假新聞在這裡

2018-06-08 10:45

誤判颱風假誰之過？氣象局長霸氣回：氣象局扛大部責任

2018-06-07 17:42

農委會澄清香蕉假新聞臉書官網罵9487 網友看法兩極

2018-06-07 22:38

新竹縣長提名人選 孫大千：請黨中央尊重黨內民主

2018-06-08 12:15

柯文哲查北農帳 陳吉仲：政風單位可查民營公司嗎

2018-06-08 00:09

吳音寧假新聞？蔡正元要蔡英文去問年輕人怎麼想

2018-06-07 18:13

影／議員諷「神隱少女」 吳音寧疑掩面拭淚

2018-06-07 18:51

北農送酒事件延燒市府？劉奕霆：有送府院和五都發言人

2018-06-08 16:12

【重磅快評】小英不辭砲火保人 原來三貴最貴是音寧

2018-06-08 15:08

國民黨痛批：農委會胡亂攻擊 令人啼笑皆非的無能

2018-06-07 18:38

淌血！旗山集貨場香蕉堆置如山 都拿去餵牛

2018-06-08 13:29

立院將開臨時會審軍人年改 政院拒馬又架起來了

2018-06-07 22:56

馬英九建議竹縣長提名回歸制度 吳敦義：仍循常會決議

2018-06-08 12:28

軍改下周闖關列首案 八百壯士準備重返立院

2018-06-08 00:00

曾永權拜會 馬英九仍希望黨內初選依制度走

2018-06-07 20:26

新聞眼／美真會放寬對台軍售？ 我須步步為營

2018-06-08 00:22

藍竹縣長提名 馬吳「一個制度、各自表述」…

2018-06-08 00:27

年改效應 去年公教警退休減少

2018-06-08 00:16

柯文哲命政風查帳 邱文祥：吳音寧蠻可憐的

2018-06-08 10:29

蘇貞昌汐止開講 「拜託讓我在汐止贏一次！」

2018-06-07 21:50

蘇貞昌：有人跑到隔壁縣選舉 我是到中央為新北服務

2018-06-07 21:29

侯友宜幫嘉義果農賣香蕉鳳梨 民眾大排長龍搶購

2018-06-08 11:26

美參院版「國防授權法案」呼籲：美軍應參加台灣軍演

2018-06-08 00:30

洪孟楷槓洪耀福 民進黨對呂秀蓮厚道嗎？

2018-06-07 18:48

綠挺吳音寧… 柯文哲：國民黨不打才奇怪

2018-06-08 00:04

馬聲明挺制度…林為洲：贊成 縣黨部：尊重黨中央

2018-06-08 00:35

台大名醫談瑞典成功轉型「台灣人眼光不要再藍綠了」

2018-06-08 16:10

談大巨蛋 邱文祥：柯P這樣的行事作風，誰還敢做事？

2018-06-08 09:56

柯文哲：我當市長後 公務員都變聰明了

2018-06-08 15:28

八百壯士重返立院部署四波街頭運動 喊糧草不足

2018-06-08 13:11

總統挺吳音寧是藍綠惡鬥？議員批柯文哲提油救火

2018-06-08 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top