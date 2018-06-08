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張善政任主委？ 丁守中：競選總部成立時公布

2018-06-08 15:05聯合報 記者楊正海╱即時報導

前行政院長張善政傳出將接任國民黨台北市長參選人丁守中競選總部主委，丁守中指出，等競選總部成立時，會統一宣布。

媒體問丁，張善政在國民黨內輩分不高，找張擔任競總主委是否是跳脫傳統藍營選戰模式，丁守中說，張的輩分不會不夠，張做過行政院長。丁守中說，除了藍營外，還需要尋求中間選民的支持。

至於最晚何時會宣布這項人事，丁說，等競選總部成立。另外，這段時間他在基層拜訪，傾聽基層的聲音，張 善政向來關心城市競爭力、智慧城市和創造多就業，等競選總部一成立就會公布人事。

國民黨台北市長參選人丁守中。記者楊正海/攝影
國民黨台北市長參選人丁守中。記者楊正海/攝影
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丁守中張善政國民黨

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