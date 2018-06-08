張善政任主委？ 丁守中：競選總部成立時公布

2018-06-08 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



前行政院長張善政傳出將接任國民黨台北市長參選人丁守中競選總部主委，丁守中指出，等競選總部成立時，會統一宣布。

媒體問丁，張善政在國民黨內輩分不高，找張擔任競總主委是否是跳脫傳統藍營選戰模式，丁守中說，張的輩分不會不夠，張做過行政院長。丁守中說，除了藍營外，還需要尋求中間選民的支持。