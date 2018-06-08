八百壯士重返立院部署四波街頭運動 喊糧草不足

2018-06-08 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院會預計本月15日審議軍人年金改革相關草案，反對年改的團體「八百壯士」宣布重返立法院前搭蓬輪值，並且預定在6日11日立法院臨時會開始後，連續5天動員人力上街「聲援院會審查法案」，但八百壯士也因此公告「喊窮」，強調目前「糧草不足」，需要軍退人員繼續贊助，「人數不夠，就沒有話語權；糧草不足，將無以為繼」。聯合報系資料照 分享 facebook 立法院會預計本月15日審議軍人年金改革相關草案，反對年改的團體「八百壯士」宣布重返立法院前搭蓬輪值，並且預定在6日11日立法院臨時會開始後，連續5天動員人力上街「聲援院會審查法案」，但八百壯士也因此公告「喊窮」，強調目前「糧草不足」，需要軍退人員繼續贊助，「人數不夠，就沒有話語權；糧草不足，將無以為繼」。

「八百壯士」公告指出，因應立法院自6月11日起加開臨時會，審查「陸海空軍軍官士官服役條例」草案，八百壯士指揮部預擬6月11至15日動員退軍到立法院前，第一波是6月11日上午9時於青島東路；第二波則為6月13日上午10時於台北市重慶南路一段124號司法院大門口，聲援司法院遞送公、教人員釋憲聲請；第3波則為6月14日上午9時於青島東路；第四波則為6月15日上午9時於青島東路集結。八百壯士說，此次活動的動員以北部地區為主，中南部地區人員視個人狀況適時參與，呼籲軍退人員備妥防曬物品及飲水，投入動員。

但「八百壯士護憲維權指揮部」昨日也發出「糧草不足」公告。內容指稱，八百壯士結合幾十萬退伍軍人，從去年2月21日至今年5月10日，歷經444天艱苦陳抗，因應民進黨在立法院，粗暴完成軍版法案逐條審查過場程序，朝野進入協商冷凍期，暫時停止立法院前搭蓬輪值。

「八百壯士」說，6月11日起立法院召開臨時會，優先處理軍版法案，預判民進黨於15日準備強行闖關，逕付二、三讀。指揮部已發出動員令，11日至15日恢復正常輪值，動員北部地區為主的袍澤，連續5天到立院周邊聲援。決戰最後一哩路，呼籲大家一定要堅持到底，放下一切事務，每天到場聲援，後續釋憲申請、訴訟等程序，將轉移至八百協會繼續奮戰。目前「糧草不足」需要軍退人員拿出堅持444天的熱情，繼續贊助，人數不夠，就沒有話語權；糧草不足，將無以為繼。