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立院將開臨時會 柯建銘：軍改是重中之重

2018-06-08 11:39中央社 台北8日電

立法院下週一將召開臨時會，今天進行朝野協商。民主進步黨立法院黨團總召柯建銘強調，軍人年改是臨時會重中之重，他說，不改不行，請大家共同理性面對。

立法院長蘇嘉全上午主持立法院朝野黨團協商，研商「委員柯建銘等65人所提召開第9屆第5會期臨時會」相關事宜，朝野各黨團會前回應媒體聯訪說明立場。

柯建銘指出，臨時會今天朝野協商，下週一開始談話會，展開臨時會。第一個案子就是軍人年改。軍人年改是臨時會重中之重，當然會有爭議，可能會有衝突，但是走到這裡，軍人年改版本已經對軍人有所考量也納入了很多比較好的方案。

他說，對於國民黨質疑軍人年改違憲，主張先處理現役軍人部分，「這我們很難接受」。

柯建銘表示，呼籲所有人理性、冷靜處理軍人年改。終究，軍人年改不處理不行，不改不行，「請『八百壯士』、中國國民黨冷靜，大家共同理性面對。」

對於在野黨批評民進黨把臨時會常態化，柯建銘澄清，過去政治沒這麼複雜，現在政治比較複雜，朝野攻防案子卡來卡去，不得不召開臨時會，好幾屆都已是這樣了。

柯建銘舉例，總預算解凍案原本在會期就可以處理，是國民黨惡意杯葛，臨時會不處理不行。空污法，在野黨在很多程序上杯葛，也造成不得不在臨時會處理。

國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗說，面對下週臨時會將處理軍人年改案，他贊成柯建銘所說的冷靜、客觀來面對軍人年改；至於在這次的臨時會，國民黨團則主張要邀請總統蔡英文做國情報告，說明國家在未來所面對的外交情況，到底是如何，尤其是兩岸的問題，是否有創新的做法。

曾銘宗也說，由於兩岸關係惡化陷入僵局，因此在這次的臨時會希望能儘速審查兩岸協議監督條例草案，希望政府對兩岸關係拿出辦法來，不要再讓兩岸關係持續惡化。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，當國家發生重大事故，國會才會召開臨時會，但現在卻把臨時會常態化，這對國會的運作，絕對不是一件好的事情；但執政黨既然提出要召開臨時會，親民黨團願意好好來談，不過希望以後儘量不要把臨時會常態化。

時代力量立法院黨團上午在黨團會議會後舉行記者會，黨主席黃國昌、黨團總召徐永明、副總召高潞．以用出席，除了表達支持軍人年改，也列出一些時代力量建議臨時會能夠處理的重要法案，包括陸海空軍軍官士官服役條例、空污法、國家語言發展法、礦業法、國家機密保護法、集會遊行法、再生能源法、醫療法、私立學校法、財團法人法及婚姻平權法案等，希望能在臨時會回應民間改革期盼。

徐永明說，「這些改革法案，希望執政黨是玩真的。」

軍人立法院柯建銘

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