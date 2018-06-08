談大巨蛋 邱文祥：柯P這樣的行事作風，誰還敢做事？

2018-06-08 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



前台北市副市長、泌尿科醫師邱文祥宣布參選年底台北市長選舉已三個月，今上廣播《蘭萱時間》受訪，談到年底選戰參選人大爆炸，不只藍、綠、白各有人選，無黨籍的參選人也很多，邱文祥表示「柯文哲如果做得好，就不會有那麼多人出來啦」。

回顧參選初衷，邱文祥說自己不是短時間決定參選，他說很多北市府的員工是自己的病人，這些市府員工來的時候不看病，都在說市政府的事，認為北市府「在空轉」。

邱文祥舉例大巨蛋案，他認為柯文哲當年說大巨蛋是弊案「要很小心」，因為若把全案說成弊案，不是只有蓋章的前台北市長郝龍斌要負責，整個北市有接觸該案的人都要負責，且還有很多人都還在市政府工作，柯文哲一講是弊案後大家就怕了「整個台北市政府的文化改變了」。

邱文祥說，公務人員如果產生問題導致失去工作、領不到退休金，就會讓公務員不敢做事，而在狀況未明下斷言大巨蛋案是弊案確實「傷到自己」，這些員工要跟柯文哲一起做事情，不過柯文哲這樣的行事作風，誰還敢做事？

邱文祥認為，大巨蛋的問題，也解釋了為什麼柯文哲上任三年多來有這麼多官員離開，還有很多ＢＯＴ案沒人敢做，「因為一做都是弊案」，而大巨蛋事件產生的影響極其深遠，邱文祥說，三年來不下五十個市府員工這樣跟自己說。