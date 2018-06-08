呂秀蓮願與陳菊聊敘 扁：姚文智的長夜將很快過去

2018-06-08 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮提及「脫黨」，外界認為她不無可能參選台北市長。但前總統陳水扁認為事情很可能有轉圜。圖／聯合報資料照片 分享 facebook 前副總統呂秀蓮在民進黨確定徵召立委姚文智參選台北市長之後，提到要「脫黨」，對於總統蔡英文的電話邀約也以「相見不如不見」回應。呂秀蓮有可能「脫黨」參選台北市長嗎？前總統陳水扁今天在臉書PO「新勇哥物語」，認為姚文智的市長選舉「長夜」會很快過去，因為從呂願意和總統府祕書長陳菊聊敘中可看到呂的答案。

扁「勇哥」說，呂上趙少康的電視談話節目時，他特別注意到呂雖然拒絕蔡總統4次電話邀約，但願意跟也是美麗島事件同牢房的多年難友陳菊見面聊敘，「象徵著姚文智市長路上的長夜將很快過去」。

呂在節目中表示不是要「退黨」，而是要「脫黨」。對於呂的說法，「勇哥」認為呂沒有說死一定要參選，而是要等到市長登記前夕才要決定選不選，「懂選舉的人都知道這種非典型的選舉方式，她的答案已經寫在臉上。」

陳水扁的「新勇哥物語-130—民進黨年底大選的黑夜還要走多久？」內容如下：

「勇弟：凱達格蘭學校國策班21期學員攀登玉山主峰，迎接日出前，原來是要摸黑前進的，靠著自備的微弱照明，好像在煤礦坑道，火金姑來照路。月黑風高，等待天光日頭照花叢的孤寂，再辛苦的漫漫長夜總會過去。但民進黨年底大選的黑夜走過了嗎？勝利的曙光又看到了嗎？呂副的「脫黨準參選」是黑夜還是曙光？

勇哥：看到呂副上趙少康的談話節目，我有特別注意到，雖然總統4次電話邀約，被呂副以「相見不如不見」為由加以拒絕。但呂副願意跟總統府秘書長，也是美麗島事件同牢房的多年難友陳菊見面聊敘，象徵著姚文智市長路上的長夜將很快過去！？呂副在節目中再度重申，她不是要「退黨」，而是要「脫黨」。呂副沒有說死她一定要參選，要等到市長登記前夕才要決定選不選。懂選舉的人都知道這種非典型的選舉方式，她的答案已經寫在臉上。

勇弟：勇哥建請蔡總統要親自慰留呂副並重視她的意見，最好找些事情給她發揮，這是什麼意思？

勇哥：呂副在總統府8年，不只是任期最久的副總統，也是做最多事的副總統。阿扁總統特別讓她參加每個月一次的大軍談，陪同視察軍方行程與漢光演訓；連黨務也安排出任當然中常委得以與聞。最重要的是為了讓呂副有事情做，除了全力支持她辦好DPU （民主太平洋聯盟），更在2000年10月為她成立總統府人權諮詢小組、總統府科技諮詢委員會，指定呂副出任召集人與主任委員。她也確實做得有聲有色！

勇弟：呂副又非常委屈地提到什麼「深宮怨婦」，到底是怎麼回事？

勇哥：事隔18年，我倒是印象模糊了，只記得好像在2000年4月11日正副總統當選人到立法院拜會王金平院長等人，是我第一次聽到這四個字，還頗覺訝異的！

勇弟：我幫你Google 一下。找不到完整影音版，但文字稿大意是：

「第一屆民選副總統可以兼行政院長，我卻只能像深宮怨婦。美國副總統可以兼任參議院議長，我們卻只能裝聾作啞。」

勇哥：1995.12.31司法院大法官會議釋字第419號解釋文，副總統不宜兼任行政院長。當年正是針對副總統連戰兼行政院長發生是否違憲爭議，由民進黨籍立委張俊雄領銜提出解釋的。」