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「線路老舊不等於缺電」 徐國勇強調：今年不可能缺電

2018-06-07 18:40聯合報 記者林河名╱即時報導

台北美國商會昨發表「2018台灣白皮書」，希望台灣政府確保電力供應穩定且具成本競爭力，建議2025年非核家園實施前及實施中，都應保留特定核電廠作為備案。行政院發言人徐國勇今天受訪時，再三強調「今年不會有缺電問題」。

由於「今年不會缺電」，行政院原擬推動「用電大戶節能方案」，規畫在備轉容量率低於3%、供電亮出紅燈時，希望全國3000多家用電大戶配合節電5%的措施，徐國勇表示將暫時不實施。但他仍強調，其餘節能措施的政策會繼續實施，不會改變。

對於美國商會的主張，徐國勇也強調，「非核家園」已在環境基本法及電業法中明文規定，既是國民共識，也必須依法達成「2025非核家園」的目標。

徐國勇指出，今年有很多新機組到位，6月維修機組也會完成，「今年不可能缺電」；備用及備轉容量也會提升，到了明年，還會提升得更穩定，所以「供電不會有問題」。

至於最近頻傳饋線跳脫的停電事件，徐國勇說，如果是線路設備老舊，跟缺電造成的停電是兩回事，不能把兩者作不正當的聯結，「因為，任何線路都會老舊，任何國家都有設備必須更新及維修的問題」。

被問到是否擔心美商因此出走？徐國勇表示「不會」。他說，美商評估對現在的電力供應也有信心，「沒有問題」；他們對未來的備轉容量有一些想法，但政府還是要強調，目前的備用跟備轉容量都沒問題。

徐國勇並說， 美商整體對台灣的行政效率、執行效率評估，都認為是「這些年來最好」，甚至評分都比以前加倍，「所以沒有這些問題」。

因應夏季用電尖峰，行政院原擬推動「用電大戶節能方案」，傳出因企業反彈，再節電就可能降低產能，以及今年缺電機會不大等考量之下，行政院將暫緩該方案上路。經濟部長沈榮津今天證實，今年暫緩實施，「行政院也同意了」。

徐國勇也表示，經過盤整，今年備用容量率可以到11%（去年只有7.18%），備轉容量也至少有6%以上， 到了明年會提升得更穩定，所以供電不會有問題，原先擬定的用電大戶節電5%就暫時不實施，但節能措施的政策會繼續實施，不會改變。

行政院發言人徐國勇。聯合報資料照／記者林河名攝影
行政院發言人徐國勇。聯合報資料照／記者林河名攝影
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徐國勇非核家園節電

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