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加航被迫改名 加拿大駐台代表:加台關係不受影響

2018-06-07 17:04聯合報 記者徐偉真╱即時報導

加拿大航空官網把台灣改列為台北‧中國，加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安（Mario Ste-Marie）今天表示，加拿大政府不支持中國政府對加拿大公司施壓，但不干涉企業的決定，他說加拿大傾向支持「兩岸維持現狀、並維繫對話」，也補充說，加拿大與台灣雙邊關係發展不受影響，在經貿、民主與人權等議題，以及人與人間的交流都相當密切。

馬禮安說，加航是私人企業，做的決定屬於商業範疇，加拿大政府的一中政策很清楚，亦即承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，也清楚中國大陸對台灣的立場，加拿大知悉這個立場，但不反對這立場或為這立場背書。

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示，她無法替總公司回答問題，但她說加航團隊全部拿中華民國護照，感受跟所有台灣人都一樣，以她個人來說，她會盡量把台灣加拿大這條航線做成功，盡量利用這機會爭取更多總部支持，讓總部更重視台灣市場。

陳美至說，加航會做一些比較在地「接地氣」的作法，對台灣旅客有更多回饋，例如說台語服務，其他外籍航空幾乎沒有，機場有三個禮賓專員，也用787、900飛機，沒有很少新開航航點下這麼大投資，顯見總部對台灣市場重視，要不然不會選台灣做開航，這就是重視台灣，希望鼓勵更多台灣和加拿大、北美人與人之間交流，交流多就會看出台灣實力，對台灣是好事。

台灣加拿大商會將在6月30日在台北市客家文化公園舉辦加拿大國慶日慶祝活動，每年由商會辦的國慶日活動是加拿大海外最大規模的國慶活動，不需要入場費用，可以到場體驗加拿大一切文化，現場還有抽獎，大獎包括加航提供的四天三夜來回機票跟飯店住宿。

加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安。記者徐偉真/攝影
加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安。記者徐偉真/攝影
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加拿大國慶機場

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