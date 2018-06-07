加航被迫改名 加拿大駐台代表:加台關係不受影響

2018-06-07 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



加拿大航空官網把台灣改列為台北‧中國，加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安（Mario Ste-Marie）今天表示，加拿大政府不支持中國政府對加拿大公司施壓，但不干涉企業的決定，他說加拿大傾向支持「兩岸維持現狀、並維繫對話」，也補充說，加拿大與台灣雙邊關係發展不受影響，在經貿、民主與人權等議題，以及人與人間的交流都相當密切。

馬禮安說，加航是私人企業，做的決定屬於商業範疇，加拿大政府的一中政策很清楚，亦即承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，也清楚中國大陸對台灣的立場，加拿大知悉這個立場，但不反對這立場或為這立場背書。

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示，她無法替總公司回答問題，但她說加航團隊全部拿中華民國護照，感受跟所有台灣人都一樣，以她個人來說，她會盡量把台灣加拿大這條航線做成功，盡量利用這機會爭取更多總部支持，讓總部更重視台灣市場。

陳美至說，加航會做一些比較在地「接地氣」的作法，對台灣旅客有更多回饋，例如說台語服務，其他外籍航空幾乎沒有，機場有三個禮賓專員，也用787、900飛機，沒有很少新開航航點下這麼大投資，顯見總部對台灣市場重視，要不然不會選台灣做開航，這就是重視台灣，希望鼓勵更多台灣和加拿大、北美人與人之間交流，交流多就會看出台灣實力，對台灣是好事。