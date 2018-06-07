跟呂秀蓮組復仇者聯盟？柯文哲：不會啦

2018-06-07 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮稱要退出民進黨，台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢，國民黨籍市議員厲耿桂芳詢指柯跟呂秀蓮的政治境遇差不多，都是民進黨拋棄的邊緣人，並詢問柯，會不會跟呂秀蓮組成復仇者聯盟？柯文哲回應，不會啦，做什麼事一定要正面，不要什麼復仇者聯盟，其實他進化到負面情緒越來越好。

厲耿桂芳詢問，那會不會跟呂秀蓮請益？柯文哲說，有需要每個人都請教；至於呂秀蓮出來選會不會有殺傷力？柯文哲僅說，