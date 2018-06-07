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跟呂秀蓮組復仇者聯盟？柯文哲：不會啦

2018-06-07 15:11聯合報 記者張世杰╱即時報導

有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮稱要退出民進黨，台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢，國民黨籍市議員厲耿桂芳詢指柯跟呂秀蓮的政治境遇差不多，都是民進黨拋棄的邊緣人，並詢問柯，會不會跟呂秀蓮組成復仇者聯盟？柯文哲回應，不會啦，做什麼事一定要正面，不要什麼復仇者聯盟，其實他進化到負面情緒越來越好。

厲耿桂芳詢問，那會不會跟呂秀蓮請益？柯文哲說，有需要每個人都請教；至於呂秀蓮出來選會不會有殺傷力？柯文哲僅說，

其實每一天都一樣，做多少算多少盡量做，外面無法做的事想也沒用。

台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢。記者張世杰／攝影
台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢。記者張世杰／攝影
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呂秀蓮柯文哲民進黨

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