為「兩岸一家親」道歉 柯文哲坦承：民調掉15%

2018-06-07 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前接受深綠電台訪問，對聽到「兩岸一家親」不開心的人致歉；今天市議會總質詢，國民黨籍市議員厲耿桂芳問，是否還會敢說「兩岸一家親」？柯文說，他一直覺得那天講的話沒問題，到現在還是一頭霧水，並坦承「可是民調掉15%是真的，好厲害」。

被問到是否繼續說「兩岸一家親」，柯文哲說，他一直覺得他那天講話沒問題，老實講從上節目到現在，還在一頭霧水，不曉得發生什麼事，他也覺得奇怪，他是說「如果你聽起來不爽，我就只能說聲拍謝」，四平八穩的，「可是民調掉15%是真的，好厲害」。

厲耿桂芳也問，台北市前市長郝龍斌到中國參加海峽論壇，稱兩岸要走向一家人，是否認同？柯文哲說，每個人有每個人的意見。

柯文哲接著說，他還是那個態度，在城市交流、經貿交流，老實講大陸配偶在台灣超過37萬，要否認也否認不了，如果37萬乘以2，有孩子跟親戚那不得了，他最近看台灣對大陸貿易已經接近1000億，不管經貿文化、或血緣關係，都還是事實，我們還是要表達善意，國防該準備還是準備，所以就是這樣。

厲耿桂芳對柯文哲說，既然承認血緣上的關係，脫離不了文化經貿跟血緣，但現在兩岸關係結凍，都是民進黨的錯，兩岸不可斷，民間交流更不可斷，兩岸一家親，親不親不知道，但雙方都要釋出善意才會親。