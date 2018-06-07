綠委籲增加海委會預算 制定海洋基本法

2018-06-07 15:16 中央社 台北7日電



立委賴瑞隆提案開車拒檢應處1萬至3萬元罰鍰。聯合報系記者雷光涵/攝影 分享 facebook 民主進步黨立法委員賴瑞隆等人今天呼籲增加海洋委員會年度預算，「至少應達到300億元的規模」，同時盡速制定「海洋基本法」，讓海委會發揮最大功能。

海洋委員會已在今年4月28日掛牌運作，明天6月8日是「世界海洋日」，賴瑞隆、陳曼麗及谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）等民進黨立委今天在立法院舉行「2018世界海洋日—台灣海洋元年，對海委會期待」記者會。

賴瑞隆指出，行政院正在進行明年度中央政府總預算概編，海委會明年概算約204億元，但他認為「至少應達到300億元的規模」才足以體現台灣做為海洋國家推動相關工作的能量。

賴瑞隆說，日本在2007年就通過海洋基本法，南韓也在2008年訂定「海洋水產發展基本法」，他期待，海委會能在今年8月底前完成海洋基本法草案，下會期送進立法院審議。

賴瑞隆表示，他的長遠目標是設立「海洋部」，短期目標則是補齊海委會的人力，「現有組織編制只有147個員額是不夠的」。

海委會副主委陳陽益表示，海委會將在2個月內補齊員額，10月左右成立國家海洋研究院，預計3個月內提出海洋基本法草案。

陳曼麗和谷辣斯．尤達卡呼應賴瑞隆的說法，要求海委會擴大編列預算、補齊員額，盡快提出海洋基本法草案，在法制、預算、人員、組織等各面都要到位，立委表示，他們希望看到實質有效運作的海委會，而不是海委會成立的掛牌儀式而已。

谷辣斯．尤達卡說，海委會業務包山包海，甚至納入藍色經濟、產業轉型、地方創生、污染防制、文化薪傳等，大家對海委會有很高的期待，卻沒有體現應有預算規模。

賴瑞隆、陳曼麗及谷辣斯．尤達卡在記者會後，接續舉辦「從世界海洋日論我國海洋委員會之機遇與挑戰」公聽會，邀請海委會、國家發展委員會、農業委員會、環境保護署、經濟部、科技部、原住民委員會等單位，以及中華民國海洋學會、財團法人綠色和平基金會等民間團體與會，為海委會長遠發展交換意見。