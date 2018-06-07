親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北農風波續發酵
F-16戰鬥機墜毀
漢光演習秀戰力
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
營養午餐吃得讚
政治
軍事
綜合

吳音寧挨批 吳晟心疼：看女兒被霸凌有哪個父親受得了

法院國民黨開的？那些年的司法黑歷史

公督盟年底公布落選指標 盼地方議會更透明

2018-06-07 13:31中央社 台北7日電

公督盟執行長張宏林今天表示，公督盟將複製國會監督經驗到地方議會，盼民眾提供落選指標，公督盟將在年底選舉前公布供民眾投票時參考，希望未來地方議會更透明。

地方議員選舉將在年底舉行，公民監督國會聯盟今天在立法院召開記者會，公開向民眾徵集地方議員的落選指標，盼複製監督國會的經驗到監督地方議會，給民眾在年底投票時重要參考指標，在張宏林率領下，高喊「國會監督，地方扎根，奧議員OUT」的口號。

張宏林表示，公督盟今年組織定調為「國會監督，地方扎根」。他說，地方議會問題叢生，甚至是台灣威權遺毒的最後一塊地方，如何把監督國會經驗複製到監督地方議會就顯得非常重要。公督盟去年成立全國議會監督聯盟，串連各地監督政府、議會的組織。

張宏林說，公督盟今天公布第一版的奧議員指標，包括涉及貪污、詐領公款、性騷等司法案件、使用暴力、口出穢言的言行脫序、關說等指標，也希望民眾到公督盟臉書寫下奧議員的行為。公督盟將在11月24日投票日之前公布各項指標，其他監督地方議會團體也會公布現任議員相關數據，給民眾在投票時有重要參考指標。

公督盟理事長黃秀端表示，公督盟這次把主題放在地方議會，是希望將公督盟監督國會的經驗到地方扎根。她說，地方議會問題多，有些議會訊息都不公開、搞黑箱，甚至有些議會這20年來未刪過任何預算。

她說，公督盟希望讓未來的議會更為透明，議員也適任，希望透過這樣的指標，淘汰不適任的地方議員，讓地方議會更加透明。

公督盟投票

相關新聞

周玉蔻節目上飆罵陳佩琪 王定宇一句話讓她瞬間結巴

2018-06-07 10:18

我駐美代表處電話遭詐騙集團冒用 紐辦一晚接3百通電話

2018-06-07 12:32

朱立倫：將為新北市公教人員向司法院聲請年改釋憲

2018-06-07 13:27

為年改聲請釋憲 朱立倫表態：「新北也會這樣做」

2018-06-07 12:37

中市怒批監委空汙報告 盧秀燕：小偷批警察有顏色？

2018-06-07 12:35

卓冠廷批監委政黨背景 監委駁：看不懂就不要隨便說

2018-06-07 12:34

劉兆玄新書《阿飄》呈現官場樣態

2018-06-07 12:21

綠議員躲他？柯P：台灣深藍深綠還是少數

2018-06-07 12:16

監委批中火減碳才1% 卓冠廷：作夢夢到的嗎？

2018-06-07 12:04

世足賽球迷證台灣被加註中國 外交部：俄稱更改有困難

2018-06-07 11:49

司馬遷有外星私生子？ 劉兆玄《阿飄》寫台美民主困境

2018-06-07 11:42

買30噸香蕉救蕉農 蘇貞昌：有些東西還是熟成好

2018-06-07 11:34

朱武獻：早就想辭國策顧問 創宗教盟拚不分區立委

2018-06-07 11:05

徐世榮批孫大千選擇性遺忘 反問誰才天理難容

2018-06-07 10:33

川普開了這範例 謝金河：對小英決策思維可能會有啟發

2018-06-07 10:15

李艷秋列舉蔡政府13項政績 「背脊一陣寒意爬上來」

2018-06-07 10:01

書摘／上樑不正下樑歪 官員貪汙的事情屢被爆出來

2018-06-07 09:33

世盟國際研討會探討民主發展的挫敗

2018-06-07 09:04

小英首次公開簽法案 其實馬英九才是創先例

2018-06-07 09:00

預言2020柯P改披藍袍 孫大千：阿扁看錯了！

2018-06-07 08:10

兒少帳戶助脫貧 蔡總統簽署法案

2018-06-06 23:56

新北前瞻獲補助 「從0%變1%」

2018-06-06 23:38

荷蘭代表團參加新創特展 翻譯神器、太陽能車都來了

2018-06-06 23:20

英國在台辦事處慶25周年 代表期許未來更多合作

2018-06-06 22:44

遏止新型毒品犯罪 政府近期推第2波「安居緝毒專案」

2018-06-06 22:12

中國郵袋疑藏毒1公噸不翼而飛 賴揆責海關警戒心不足

2018-06-06 21:11

新AIT落成傳美將派助卿來台？ 官方未證實此事

2018-06-06 19:37

鄭英耀接教長傳言又起 政院：沒有任何訊息

2018-06-06 19:27

呂秀蓮重砲批民進黨 余天：講得稍微有點過

2018-06-06 16:34

立院臨時會將審軍改 八百壯士11日再度動員

2018-06-06 16:29

政治獻金抵稅？ 要看政黨得票率

2018-06-06 14:40

館長遭圍剿攻擊 朱學恒怒批「執政黨本末倒置」

2018-06-06 14:34

不認識呂秀蓮？ 蔡英文未回應

2018-06-06 14:16

德國冷氣說挨轟 陳美伶：原意被曲解

2018-06-06 14:04

幫貧童存錢 蔡英文首度公開簽法案秀政績

2018-06-06 12:30

郝龍斌登陸被質疑拿人手短 游淑慧：雙重標準垃圾話

2018-06-06 12:18

林濁水：馬英九最像港民主派 台灣少數對六四念念不忘

2018-06-06 12:15

市長卸任後的下一步？ 朱立倫：回家問太太

2018-06-06 11:13

效仿德國不裝冷氣？陳美伶回擊：原意被刻意扭曲

2018-06-06 11:10
看更多

熱門文章

月薪加年終就是250萬 吳音寧辯解非事實但被問到語塞

2018-06-06 18:03

周玉蔻節目上飆罵陳佩琪 王定宇一句話讓她瞬間結巴

2018-06-07 10:18

館長遭圍剿攻擊 朱學恒怒批「執政黨本末倒置」

2018-06-06 14:34

北農爭議讓吳晟想辭資政？ 吳音寧哽咽：父親相信我

2018-06-06 14:14

【即時短評】吳音寧 動盪是因為你連聲抱歉都不說

2018-06-07 06:54

憂心綠色威權時代來臨 孫大千：「老包們」我在找你

2018-06-06 20:34

預言2020柯P改披藍袍 孫大千：阿扁看錯了！

2018-06-07 08:10

吳晟為女抱屈：唯一做錯的 是沒建立好人際關係

2018-06-07 01:05

徐世榮批柯文哲霸凌吳音寧 孫大千：綠對藍才天理難容

2018-06-07 09:09

吳音寧做得比韓國瑜好？農委會這麼說

2018-06-07 01:01

小英首次公開簽法案 其實馬英九才是創先例

2018-06-07 09:00

「老公，你想住在這邊嗎？」 殉職飛官妻淚看塔位

2018-06-06 14:06

北農風波…蔡總統挺吳音寧 柯市長下令查帳

2018-06-06 23:54

力保吳音寧 陳吉仲列5點證明吳表現好

2018-06-06 21:44

李艷秋列舉蔡政府13項政績 「背脊一陣寒意爬上來」

2018-06-07 10:01

觀察站／北農爭議兩面刃 綠止血清戰場

2018-06-07 00:49

呂秀蓮重砲批民進黨 余天：講得稍微有點過

2018-06-06 16:34

「我不要躺在床上當廢人！」 秦良丰想趕快回部隊報到

2018-06-07 10:23

影／為年底選戰 蔡英文要求幫忙澄清假新聞

2018-06-06 16:42

【重磅快評】吳音寧是大巨蛋翻版 換市長還比較快？

2018-06-06 16:32

談吳音寧風波 蔡英文：應有人協助她政治攻防

2018-06-06 16:56

中國郵袋疑藏毒1公噸不翼而飛 賴揆責海關警戒心不足

2018-06-06 21:11

水果價崩 鳳梨王子楊宇帆：拜託不要作秀吃水果

2018-06-07 11:43

替彭佳芸站台違紀？ 余天：我還是會去站台

2018-06-06 15:50

廖玉蕙：吳音寧犯什麼天條 受抄家滅族大難

2018-06-07 13:02

官員向綠營超級比一比 韓國瑜：樂觀北農愈來愈好！

2018-06-06 23:34

飛官吳彥霆DNA比對確認 死因多重器官創傷性損傷

2018-06-06 18:48

「機密判讀資料已抽走」 軍方根據殘骸分布研判是側撞

2018-06-06 17:50

韓國瑜：我任內是北農黃金時刻

2018-06-07 00:44

飛官最後聲音「進雲了」 雷達站：五分山就是霧多

2018-06-06 17:49

不認識呂秀蓮？ 蔡英文未回應

2018-06-06 14:16

傷害我等同傷害北農？ 柯文哲：吳音寧不代表北農

2018-06-06 19:07

新竹縣提名爭議 馬英九：按制度走大家都不會有意見

2018-06-07 09:46

吳音寧挨批 吳晟心疼：「有哪個父親受得了」

2018-06-07 13:07

周刊爆侯友宜曾抄朱岳父小三家 侯辦：不實選舉操作

2018-06-06 15:36

蔡英文挺吳音寧 藍：保一個自己人輸全台灣值得嗎？

2018-06-07 10:38

談北農吳音寧 柯Ｐ：綠營集結 國民黨不打才奇怪

2018-06-07 12:07

55年礁溪天主堂半夜被偷拆 「文資界最黑暗的一天」

2018-06-06 23:41

北農這筆帳… 賴坤成：打吳音寧3分 傷韓國瑜7分

2018-06-06 14:25

回應姚文智的柯P「喜歡」說 韓國瑜：柯很討厭我

2018-06-06 22:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top