世足賽球迷證台灣被加註中國 外交部：俄稱更改有困難

2018-06-07 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



世界盃足球賽14日將開打，民進黨立委邱志偉日前質詢時曾指出，世足賽官方申請球迷證的網站上，國家選單中，台灣後面被加註中國（China）；外交部亞西及非洲司副司長羅靜如今天表示，這部分持續和俄羅斯溝通中，不過俄方說有技術上的困難，若要更改系統要重設，可是比賽即將開打，目前也對台灣球迷發出1500張球迷證，擔心要重新辦理會有困難，且若資訊不一致，恐會影響球迷出入境，但駐處持續交涉中，希望俄羅斯能更正網站資訊。

羅靜如說，目前已掌握到有超過1500位國人申請主辦單位核發的球迷證（fan ID）要前往俄羅斯觀賽，我駐俄羅斯代表處除了原有的急難救助專線外，還另外新增世足賽緊急聯絡專線：+7（925）611-4382，提供給赴俄羅斯觀賽的球迷急難救助用。

羅靜如說，今年的世足賽將在俄羅斯首都莫斯科等11個城市舉行，赴俄關賽的球迷可持有效護照和球迷證，在當地時間6月4日及7月25日間多次出入境，不需要另外辦俄國簽證，不過行前要檢查球迷證個人資料是否正確，必須和護照資料一致。

羅靜如說，舉辦球賽的11個城市中，加里寧格勒（Kaliningrad）位於歐陸地區，若從俄羅斯搭火車往返該城市將過境白俄羅斯，若球迷持有球迷證和護照可免辦理白俄羅斯過境簽證，以陸路方式過境，但不包括入境白俄羅斯。