李艷秋列舉蔡政府13項政績 「背脊一陣寒意爬上來」

2018-06-07 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



最近天氣炎熱跳電頻傳，資深媒體人李艷秋在臉書粉絲頁「李艷秋的新聞夜總會」上以「好一劑清涼帖」貼文表示，最近日子超級難過，到最後都罵政府無能，李列舉這10天政府的13項政績，直指「蔡政府一直是最敢為、最積極、最勇於任事的政府」，這些施政讓她「覺得背脊一陣寒意爬上來，從頭涼到腳，頓時全身清涼不少，啊！好一劑消暑清涼帖哪！」

貼文如下：

朋友電話訴苦，今年日子超級難過，天氣反常的熱，待在家裡吹冷氣怕電費高，出門亂逛怕被錯殺，開車出遊油價漲，到百貨公司怕停電，和朋友聚會怕被問小孩有沒有找到平均月薪六萬的工作，連家鄉的親戚都來拜託，香蕉鳳梨盛產賣不出，能不能想想辦法？當然，說到最後就臭罵這個政府無能不做事。

這其實是個誤解，蔡政府一直是最敢為、最積極、最勇於任事的政府。口說無憑，特別將520之後，政府進行的工作做了整理

光是這十多天，這個政府就做了這些事

1,促進轉型正義委員會成立，解決中正紀念堂最大銅像是重點工作

2,最高法院、最高行政法院法官，改由總統特任，立委進入遴選委員會

3,45天內換兩個教育部長，現在教育部沒部長，台大沒校長

4,檢調約談台大校長遴選委員

5,布吉納法索斷交，原因是在野黨不團結

6,報復斷交，嚴審大陸人來台，徹查陸方在台商業、學術據點

7,運作公投禁掛五星旗

8,陸書出版須經審查

9,透過美國捐100萬美金給WHA，尚不知是否捐得成

10,捐索羅門9億

11,給海地45億蓋電廠

12,花6.9億，將核四燃料棒運回美國找買家，80億買的，未來可賣20億。近3000億蓋的核四，確定不可能再運作

13,核二二號機重啟發電

這麼多重大措施，不論報復中國、孝敬外國、凌虐本國，都是攸關民進黨政權生存的大事，不是一般老百姓雞腸鳥肚可以理解的。我告訴朋友，要放大格局，不要老拿生活問題指責政府，關幾家飯店、少幾家旅行社、跑幾個教授、走幾個學生、上不了公托、加不了薪...哪有顧主權抓政權重要？等到年底選舉前，一定會拿出好康來討好選民，那個時候，路燈亮、水溝通，河清海晏，盛世榮景就出現了，他擔心的民生問題就解決啦！

朋友充滿希望的掛了電話。我滿懷敬意的重溫一下「這十天，政府為你做了什麼？』，突然覺得背脊一陣寒意爬上來，從頭涼到腳，頓時全身清涼不少，啊！好一劑消暑清涼帖哪！