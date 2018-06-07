親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北農風波續發酵
F-16戰鬥機墜毀
漢光演習秀戰力
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
營養午餐吃得讚
政治
軍事
綜合

神探App 警察新武器 焦屍「生前行為」手機一掃就知

文字直播／騎士主場先聲奪人 首節29:28領先勇士

李艷秋列舉蔡政府13項政績 「背脊一陣寒意爬上來」

2018-06-07 10:01聯合報 記者何祥裕╱即時報導

最近天氣炎熱跳電頻傳，資深媒體人李艷秋在臉書粉絲頁「李艷秋的新聞夜總會」上以「好一劑清涼帖」貼文表示，最近日子超級難過，到最後都罵政府無能，李列舉這10天政府的13項政績，直指「蔡政府一直是最敢為、最積極、最勇於任事的政府」，這些施政讓她「覺得背脊一陣寒意爬上來，從頭涼到腳，頓時全身清涼不少，啊！好一劑消暑清涼帖哪！」

貼文如下：

朋友電話訴苦，今年日子超級難過，天氣反常的熱，待在家裡吹冷氣怕電費高，出門亂逛怕被錯殺，開車出遊油價漲，到百貨公司怕停電，和朋友聚會怕被問小孩有沒有找到平均月薪六萬的工作，連家鄉的親戚都來拜託，香蕉鳳梨盛產賣不出，能不能想想辦法？當然，說到最後就臭罵這個政府無能不做事。

這其實是個誤解，蔡政府一直是最敢為、最積極、最勇於任事的政府。口說無憑，特別將520之後，政府進行的工作做了整理

光是這十多天，這個政府就做了這些事

1,促進轉型正義委員會成立，解決中正紀念堂最大銅像是重點工作

2,最高法院、最高行政法院法官，改由總統特任，立委進入遴選委員會

3,45天內換兩個教育部長，現在教育部沒部長，台大沒校長

4,檢調約談台大校長遴選委員

5,布吉納法索斷交，原因是在野黨不團結

6,報復斷交，嚴審大陸人來台，徹查陸方在台商業、學術據點

7,運作公投禁掛五星旗

8,陸書出版須經審查

9,透過美國捐100萬美金給WHA，尚不知是否捐得成

10,捐索羅門9億

11,給海地45億蓋電廠

12,花6.9億，將核四燃料棒運回美國找買家，80億買的，未來可賣20億。近3000億蓋的核四，確定不可能再運作

13,核二二號機重啟發電

這麼多重大措施，不論報復中國、孝敬外國、凌虐本國，都是攸關民進黨政權生存的大事，不是一般老百姓雞腸鳥肚可以理解的。我告訴朋友，要放大格局，不要老拿生活問題指責政府，關幾家飯店、少幾家旅行社、跑幾個教授、走幾個學生、上不了公托、加不了薪...哪有顧主權抓政權重要？等到年底選舉前，一定會拿出好康來討好選民，那個時候，路燈亮、水溝通，河清海晏，盛世榮景就出現了，他擔心的民生問題就解決啦！

朋友充滿希望的掛了電話。我滿懷敬意的重溫一下「這十天，政府為你做了什麼？』，突然覺得背脊一陣寒意爬上來，從頭涼到腳，頓時全身清涼不少，啊！好一劑消暑清涼帖哪！

資深媒體人李艷秋。圖/取自李艷秋新聞夜總會粉絲專頁
資深媒體人李艷秋。圖/取自李艷秋新聞夜總會粉絲專頁
分享

核四教育部台大李艷秋蔡英文

相關新聞

小英首次公開簽法案 其實馬英九才是創先例

2018-06-07 09:00

周玉蔻節目上飆罵陳佩琪 王定宇一句話讓她瞬間結巴

2018-06-07 10:18

川普開了這範例 謝金河：對小英決策思維可能會有啟發

2018-06-07 10:15

書摘／上樑不正下樑歪 官員貪汙的事情屢被爆出來

2018-06-07 09:33

世盟國際研討會探討民主發展的挫敗

2018-06-07 09:04

預言2020柯P改披藍袍 孫大千：阿扁看錯了！

2018-06-07 08:10

兒少帳戶助脫貧 蔡總統簽署法案

2018-06-06 23:56

新北前瞻獲補助 「從0%變1%」

2018-06-06 23:38

荷蘭代表團參加新創特展 翻譯神器、太陽能車都來了

2018-06-06 23:20

英國在台辦事處慶25周年 代表期許未來更多合作

2018-06-06 22:44

遏止新型毒品犯罪 政府近期推第2波「安居緝毒專案」

2018-06-06 22:12

中國郵袋疑藏毒1公噸不翼而飛 賴揆責海關警戒心不足

2018-06-06 21:11

新AIT落成傳美將派助卿來台？ 官方未證實此事

2018-06-06 19:37

鄭英耀接教長傳言又起 政院：沒有任何訊息

2018-06-06 19:27

呂秀蓮重砲批民進黨 余天：講得稍微有點過

2018-06-06 16:34

立院臨時會將審軍改 八百壯士11日再度動員

2018-06-06 16:29

政治獻金抵稅？ 要看政黨得票率

2018-06-06 14:40

館長遭圍剿攻擊 朱學恒怒批「執政黨本末倒置」

2018-06-06 14:34

不認識呂秀蓮？ 蔡英文未回應

2018-06-06 14:16

德國冷氣說挨轟 陳美伶：原意被曲解

2018-06-06 14:04

幫貧童存錢 蔡英文首度公開簽法案秀政績

2018-06-06 12:30

郝龍斌登陸被質疑拿人手短 游淑慧：雙重標準垃圾話

2018-06-06 12:18

林濁水：馬英九最像港民主派 台灣少數對六四念念不忘

2018-06-06 12:15

市長卸任後的下一步？ 朱立倫：回家問太太

2018-06-06 11:13

效仿德國不裝冷氣？陳美伶回擊：原意被刻意扭曲

2018-06-06 11:10

外交部用推特發聲 吸引國際媒體追蹤

2018-06-06 10:06

2020總統副手人選？柯志恩：想太多 別陷害

2018-06-06 09:26

郝龍斌率團六四前赴中 林濁水：馬英九較知道是非分際

2018-06-06 07:56

低薪困局未解 民進黨要勇於承擔責任

2018-05-31 13:04

「維持現狀」恐成歷史「一中一台」浮出水面？

2018-05-31 12:56

蔡碧仲公親變事主 誰是豬隊友

2018-05-30 15:55
看更多

熱門文章

月薪加年終就是250萬 吳音寧辯解非事實但被問到語塞

2018-06-06 18:03

電台要求支持民進黨候選人 挺柯主持人不滿辭職

2018-06-06 13:35

北農爭議 賴坤成爆料：是柯文哲決定用吳音寧的

2018-06-06 11:16

北農任內業務推廣費比吳音寧高？ 韓國瑜：她比較高吧！

2018-06-06 13:17

館長遭圍剿攻擊 朱學恒怒批「執政黨本末倒置」

2018-06-06 14:34

柯文哲突襲北農查帳 查出共補助溪州鄉31萬元

2018-06-06 11:15

軍方東部飛彈射擊命中否？ 民眾目擊：真的中了

2018-06-06 11:41

北農爭議讓吳晟想辭資政？ 吳音寧哽咽：父親相信我

2018-06-06 14:14

【即時短評】「脫貧」帳戶 行不通的政見再騙一次？

2018-06-06 13:59

奪命連環CALL？「林昶佐之聲」響到內科加班員工心驚驚

2018-06-06 10:45

憂心綠色威權時代來臨 孫大千：「老包們」我在找你

2018-06-06 20:34

「老公，你想住在這邊嗎？」 殉職飛官妻淚看塔位

2018-06-06 14:06

【即時短評】吳音寧 動盪是因為你連聲抱歉都不說

2018-06-07 06:54

北農風波…蔡總統挺吳音寧 柯市長下令查帳

2018-06-06 23:54

效仿德國不裝冷氣？陳美伶回擊：原意被刻意扭曲

2018-06-06 11:10

吳音寧做得比韓國瑜好？農委會這麼說

2018-06-07 01:01

力保吳音寧 陳吉仲列5點證明吳表現好

2018-06-06 21:44

吳晟為女抱屈：唯一做錯的 是沒建立好人際關係

2018-06-07 01:05

呂秀蓮重砲批民進黨 余天：講得稍微有點過

2018-06-06 16:34

觀察站／北農爭議兩面刃 綠止血清戰場

2018-06-07 00:49

【重磅快評】吳音寧是大巨蛋翻版 換市長還比較快？

2018-06-06 16:32

替彭佳芸站台違紀？ 余天：我還是會去站台

2018-06-06 15:50

談吳音寧風波 蔡英文：應有人協助她政治攻防

2018-06-06 16:56

影／為年底選戰 蔡英文要求幫忙澄清假新聞

2018-06-06 16:42

反撃！朱立倫：A7合宜宅汙水廠早在蘇貞昌關心前就招標

2018-06-06 11:17

官員向綠營超級比一比 韓國瑜：樂觀北農愈來愈好！

2018-06-06 23:34

中國郵袋疑藏毒1公噸不翼而飛 賴揆責海關警戒心不足

2018-06-06 21:11

飛官吳彥霆DNA比對確認 死因多重器官創傷性損傷

2018-06-06 18:48

「機密判讀資料已抽走」 軍方根據殘骸分布研判是側撞

2018-06-06 17:50

小英首次公開簽法案 其實馬英九才是創先例

2018-06-07 09:00

不認識呂秀蓮？ 蔡英文未回應

2018-06-06 14:16

林濁水：馬英九最像港民主派 台灣少數對六四念念不忘

2018-06-06 12:15

飛官最後聲音「進雲了」 雷達站：五分山就是霧多

2018-06-06 17:49

紅軍夜戰狂 海軍陸戰隊操演挾火力暗夜奔襲

2018-06-06 13:15

傷害我等同傷害北農？ 柯文哲：吳音寧不代表北農

2018-06-06 19:07

周刊爆侯友宜曾抄朱岳父小三家 侯辦：不實選舉操作

2018-06-06 15:36

韓國瑜：我任內是北農黃金時刻

2018-06-07 00:44

影／韓國瑜籲大陸： 勿因賴清德台獨說殃及台灣農民

2018-06-06 12:21

影／家屬拿吳彥霆軍服招魂 F16臂章好催淚

2018-06-06 12:11

北農這筆帳… 賴坤成：打吳音寧3分 傷韓國瑜7分

2018-06-06 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top